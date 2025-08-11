G4Media.ro
Se circulă din nou în condiții normale pe drumul spre Poiana Brașov…

drumul Poienii-Poiana Brașov-zid surpat
Sursa foto: Primăria Brașov

Se circulă din nou în condiții normale pe drumul spre Poiana Brașov / O porțiune din drum s-a surpat în primăvară / Au fost turnați peste 50 de piloți din beton

Sistemul de semaforizare a fost eliminat pe drumul ce duce spre Poiana Brașov, dat fiind că au fost încheiate lucrările de consolidare pentru porțiunea care s-a surpat în primăvară, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.
„A fost o lucrare destul de complexă, care s-a realizat într-un timp foarte scurt. Lucrurile efective au durat 3 luni. Au fost turnați peste 50 de piloți din beton, cu o lungime între 15 și 17 metri. La structura de rezistență s-a adăugat și o grindă de beton de 1,20 m înălțime și 3,35 m lățime, astfel încât să ne asigurăm că acest tronson de drum, mulți ani de acum înainte, nu va mai crea nicio problemă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Brașov, Sorin Toarcea.
În luna martie, Primăria Brașov a fost sesizată cu privire la surparea unei porțiuni a zidului de sprijin de la Km 6 al drumului spre Poiana Brașov.

În urma constatărilor de la fața locului, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat hotărârea de executare a lucrărilor în regim de urgență. Astfel, în luna aprilie s-au făcut toate studiile necesare, expertizele și proiectul, iar deja în luna mai a început turnarea piloților forați, parte din structura de rezistență a drumului.

Valoarea contractului a fost de peste 3,7 milioane lei, fără TVA.

Tags:
