Scrioşteanu: România poate fi un cap de pod important, dacă nu cel mai important, în privinţa reconstrucţiei Ucrainei / ”Avem un proiect care să regularizeze un şenal navigabil pe Dunăre (…) pentru transport de marfă 365 de zile pe an

România poate fi un cap de pod important, dacă nu cel mai important, în ceea ce priveşte reconstrucţia Ucrainei, a declarat, miercuri, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Ionel Scrioşteanu, la conferinţa „Italy & Romania, building together sustainable infrastructure”.

„Infrastructura de transport a României a luat un avânt în ultimii 5 ani, mai ales pe zona de infrastructură rutieră pe care o gestionez din 2019. Avem astăzi în lucru 700 de km de autostradă şi drum expres. Avem în reabilitare coridoare importante în ceea ce priveşte sistemul feroviar, am dat în trafic în ultimii ani peste 500 de kilometri de autostradă şi drum expres, o parte dintre ei construiţi cu firme din Italia. Am dat în trafic al treilea pod ca mărime din Europa într-un parteneriat şi un contract cu o firmă din Italia, un real succes din punctul meu de vedere, iar acum câteva săptămâni chiar am semnat recepţia acestui obiectiv, care a devenit un nou simbol al României. Ne bazăm în continuare pe dezvoltarea acestei relaţii şi parteneriatul cu filmele italiene, iar tema de astăzi, sustenabilitate, trebuie să fie un nou element pe care îl adăugăm acestei colaborări. Sustenabilitatea şi competitivitatea. Trebuie să creştem competitivitatea prin relaţia noastră, mai ales în contextul în care, în următoarea perioadă, sper cât se poate de repede, reconstrucţia Ucrainei va fi o nouă provocare şi pentru România, dar cred că şi pentru Italia, pentru că ştiu că Italia devine un factor foarte important în această temă a reconstrucţiei Ucrainei. România poate fi un cap de pod important, dacă nu cel mai important, în ceea ce priveşte reconstrucţia Ucrainei”, a afirmat Scrioşteanu, transmite Agerpres.

În acest sens, secretarul de stat a subliniat că în ultimii ani s-a dezvoltat infrastructura cât mai aproape de graniţa cu Ucraina, s-au deschis noi puncte vamale, au fost reabilitate puncte vamale şi s-a reabilitat infrastructura feroviară care leagă România de Ucraina.

„Podul de la Brăila poate fi folosit la fel de bine în tranzitul materialelor şi al altor elemente pentru reconstrucţia Ucrainei. România poate fi un partener Italiei în acest plan de reconstrucţie a Ucrainei şi cred că ar trebui să fie o direcţie pe care să o abordăm în cadrul discuţiilor, chiar şi de astăzi, ţinând cont, bineînţeles, şi de tema sustenabilităţii”, a transmis acesta.

Secretarul de stat a transmis că în perioada următoare România va avea în vedere dezvoltarea infrastructurii feroviare, întrucât se doreşte reducerea transportului de marfă pe rutier.

„O altă direcţie pe care vrem să o consolidăm în următoarea perioadă, v-am spus că în primul rând ne-am concentrat pe infrastructura rutieră, este cea a sistemului feroviar. Vom da o importanţă mărită sistemului feroviar în următorii ani. Conform programului de guvernare, vrem să reducem fluxurile de marfă pe infrastructura rutieră şi să redirijăm acest transport de marfă către infrastructura feroviară. Deci, va fi un nou capitol în infrastructura României direcţionat către infrastructura feroviară în aşa fel încât să creştem competitivitatea transportului de marfă pe teritoriul României în raport cu ţările vecine”, a susţinut el.

„Autostrada albastră” este un alt proiect ce ar putea fi dezvoltat în cadrul relaţiilor bilaterale dintre România şi Italia.

„O altă direcţie care ar putea fi dezvoltată în cadrul relaţiilor bilaterale este folosirea Dunării. Noi avem un proiect foarte important în ceea ce priveşte această ‘autostradă albastră’ pe care o avem şi care merge până în centrul Europei, această autostradă care este nefolosită astăzi. Avem un proiect care să regularizeze un şenal navigabil pe Dunăre, în aşa fel încât să fie predictibilă pentru transport de marfă 365 de zile pe an, adică aproape tot timpul anului. În acel moment, transportul poate fi foarte facil între portul Constanţa prin intermediul canalului Dunăre – Mare Neagră şi folosită această autostradă care generează un transport mai sustenabil, mai ecologic şi mai competitiv chiar şi în raport cu transportul feroviar”, a menţionat oficialul MTI.