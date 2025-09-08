G4Media.ro
G4Media.ro

Scandalul de la REPER: partidul și-a ales o nouă conducere pe baza…

Camelia Sălcudean
Foto: Camelia Sălcudean / FB

Scandalul de la REPER: partidul și-a ales o nouă conducere pe baza egalității de gen după demisia intempestivă a lui Octavian Berceanu. Camelia Sălcudean e noua președintă

8 Sep • 745 vizualizări 1 comentariu

Partidul REPER, fondat de Dacian Cioloș după plecare din USR, și-a ales duminică o nouă conducere după demisia lui Octavian Berceanu, la doar 6 zile după ce fusese votat. Camelia Sălcudean e noua președintă a REPER, potrivit unui comunicat, în urma unui vot care s-a fundamentat pe egalitatea de gen și implicarea tinerilor.

Pe site-ul oficial al partidului nu exista nici un CV al președintei până la ora publicării acestui articol.

Octavian Berceanu anunţase vineri că demisionează din Partidul REPER și de la șefia partidului după doar 6 zile de când a fost ales. El a acuzat vechea conducere a partidului că ar fi pus în aplicare un plan pentru a relua alegerile pentru şefia REPER şi a o impune pe contracandidata sa în funcţie.

Partidul REPER a fost fondat de Dacian Cioloș și mai mulți apropiați ai acestuia după ruperea de USR. Candidații REPER au luat voturi de la candidații USR în mai multe localități la alegerile locale din 2024. REPER nu a intrat nici în Parlamentul României, nici în Parlamentul European și nu a câștigat nici o primări.

Conducerea națională este completată de doisprezece membri, aleși pe baza regulii de egalitate de gen, șase poziții fiind rezervate femeilor și șase bărbaților, potrivit comunicatului citat.

Structura Biroului Național este următoarea: vicepreședinți – Ana-Maria Boghean, Adela-Maria Șpaimoc, Simina Tulbure, Alin Prunean, Cezar Cobianu și Cosmin Poteraș, membri – Irina Hatmanu, Steluța Munteanu, Alina Stănescu, Mihai Andrei Beța, Dan-Alexandru Roșu și Marius Octavian Olaru.

Simina Tulbure și Dan-Alexandru Roșu provin din organizația de tineret REPER Youth.

Totodată, au fost desemnați nouă reprezentanți regionali: Bogdan Toader – regiunea București-Ilfov, Bogdan Marius Munteanu – regiunea Sud-Muntenia, Marcel Ivanov – regiunea Sud-Est, Adrian Slabu – regiunea Nord-Est, Florin Barbur – regiunea Nord-Vest, Nicolae Iorga – regiunea Centru, Constantin Brescan – regiunea Vest, Carmen Rodica Stângă – regiunea Sud-Vest și Matei Puiu – Diaspora.

În structurile de integritate ale partidului, Radu Eross și Irina Maria Sorescu Vasile au fost aleși în Comisia Națională de Arbitraj, iar Alin-Viorel Guler în Comisia Națională de Cenzori.

Au avut loc alegeri și pentru noua conducere a organizației de tineret REPER Youth. Copreședinți sunt Teodora Tărcuță și Andrei-Cezar Asanache, iar membri ai Biroului Național: Cristian-Andrei Stoian, Francesco Martinuț și Laurențiu-Marinel Gogoriță.

Mandatele de reprezentare ale tuturor membrilor aleși sunt valabile pentru o perioadă de doi ani.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Nici g4media nu se mai documenteaza ca pe vremuri..

    Berceanu nu a castigat alegerile, deci nu si-a dat demisia de la conducerea partidului. Rezultatul primului tur de alegeri nu a respectat prevederea din statutul partidului cum ca este desemnat castigator candidatul care a strans majoritatea absoluta din numarul de voturi valabil exprimate. Niciun candidat nu a castigat in primul tur. A fost organizat un al doilea tur conform statutului. Berceanu s-a retras si a afirmat ca a demisionat de la conducerea partidului, o afirmatie falsa, acesta nefiind niciodata la conducerea partidului.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.