Scandalul de la REPER: partidul și-a ales o nouă conducere pe baza egalității de gen după demisia intempestivă a lui Octavian Berceanu. Camelia Sălcudean e noua președintă

Partidul REPER, fondat de Dacian Cioloș după plecare din USR, și-a ales duminică o nouă conducere după demisia lui Octavian Berceanu, la doar 6 zile după ce fusese votat. Camelia Sălcudean e noua președintă a REPER, potrivit unui comunicat, în urma unui vot care s-a fundamentat pe egalitatea de gen și implicarea tinerilor.

Pe site-ul oficial al partidului nu exista nici un CV al președintei până la ora publicării acestui articol.

Octavian Berceanu anunţase vineri că demisionează din Partidul REPER și de la șefia partidului după doar 6 zile de când a fost ales. El a acuzat vechea conducere a partidului că ar fi pus în aplicare un plan pentru a relua alegerile pentru şefia REPER şi a o impune pe contracandidata sa în funcţie.

Partidul REPER a fost fondat de Dacian Cioloș și mai mulți apropiați ai acestuia după ruperea de USR. Candidații REPER au luat voturi de la candidații USR în mai multe localități la alegerile locale din 2024. REPER nu a intrat nici în Parlamentul României, nici în Parlamentul European și nu a câștigat nici o primări.

Conducerea națională este completată de doisprezece membri, aleși pe baza regulii de egalitate de gen, șase poziții fiind rezervate femeilor și șase bărbaților, potrivit comunicatului citat.

Structura Biroului Național este următoarea: vicepreședinți – Ana-Maria Boghean, Adela-Maria Șpaimoc, Simina Tulbure, Alin Prunean, Cezar Cobianu și Cosmin Poteraș, membri – Irina Hatmanu, Steluța Munteanu, Alina Stănescu, Mihai Andrei Beța, Dan-Alexandru Roșu și Marius Octavian Olaru.

Simina Tulbure și Dan-Alexandru Roșu provin din organizația de tineret REPER Youth.

Totodată, au fost desemnați nouă reprezentanți regionali: Bogdan Toader – regiunea București-Ilfov, Bogdan Marius Munteanu – regiunea Sud-Muntenia, Marcel Ivanov – regiunea Sud-Est, Adrian Slabu – regiunea Nord-Est, Florin Barbur – regiunea Nord-Vest, Nicolae Iorga – regiunea Centru, Constantin Brescan – regiunea Vest, Carmen Rodica Stângă – regiunea Sud-Vest și Matei Puiu – Diaspora.

În structurile de integritate ale partidului, Radu Eross și Irina Maria Sorescu Vasile au fost aleși în Comisia Națională de Arbitraj, iar Alin-Viorel Guler în Comisia Națională de Cenzori.

Au avut loc alegeri și pentru noua conducere a organizației de tineret REPER Youth. Copreședinți sunt Teodora Tărcuță și Andrei-Cezar Asanache, iar membri ai Biroului Național: Cristian-Andrei Stoian, Francesco Martinuț și Laurențiu-Marinel Gogoriță.

Mandatele de reprezentare ale tuturor membrilor aleși sunt valabile pentru o perioadă de doi ani.