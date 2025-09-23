Scandal după Balonul de Aur 2025: Tatăl lui Lamine Yamal consideră că fiul său este „de departe cel mai bun fotbalist din lume”

Ousmane Dembele a câștigat ediția din 2025 a Balonului de Aur, iar tatăl lui Lamine Yamal (Mounir Nasraoui) consideră că fiul său a fost nedreptățit.

Mounir Nasraoui a vorbit după gala de la Paris și a precizat că fiul său este deja cel mai bun fotbalist din lume și că ar fi meritat Balonul de Aur.

Tatăl vedetei de la Barcelona se aștepta ca fiul său (în vârstă de 18 ani) să ridice prestigiosul trofeu, dar acesta a rămas la Paris, în mâinile lui Ousmane Dembele (de la PSG).

„Anul viitor va fi al nostru”, a transmis tatăl lui Lamine Yamal atunci când a trecut prin zona rezervată jurnaliștilor.

Mai târziu, într-o intervenție în cadrul emisiunii El Chiringuito tatăl lui Yamal și-a exprimat nemulțumirea după desfășurarea evenimentului de la Paris.

„Nu aş spune că este vorba de un furt, ci mai degrabă de un prejudiciu moral adus unui om.

Pentru că eu cred că Lamine Yamal este cel mai bun jucător din lume. De departe… şi de foarte departe.

Nu pentru că este fiul meu, ci pentru că este cel mai bun jucător din lume, nu are rival. Este Lamine Yamal. S-a întâmplat ceva foarte ciudat aici. Anul viitor, el va fi Balonul de Aur spaniol”, a transmis Mounir Nasraoui.

„Dacă ar trebui să vă dau o tendinţă, sincer, nu a fost niciun meci”, a declarat redactorul-şef al revistei France Football pe canalul L’Équipe.

„Ousmane a câştigat cu o marjă destul de mare. El a câştigat cu uşurinţă sprijinul juriului nostru pentru Balonul de Aur. Este un Balon de Aur care, a priori, face autoritate în rândul juriului nostru”.