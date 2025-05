Sârbii se promovează în Timișoara. Românii sunt pe locul trei la numărul turișilor străini în Voivodina / „Prețurile sunt foarte atractive”

De ani buni, sârbii își promovează marile evenimente în Timișoara. Fie că vorbim despre EXIT-ul de la Novi Sad, Festivalul Vinului de la Vârșeț, Sărbătoarea Florilor de la Bela Crkva sau Festivalul Dovleacului de la Kikinda. De asemenea, iarna, pârtiile de la Kopaonik sunt pline de turiști din România, iar capitala Belgrad este una dintre destinațiile de city break preferate ale bănățenilor, având în vedere că de la Timișoara sunt doar 150 de kilometri.

De această dată, 23 de organizații turistice din Serbia au venit la Timișoara pentru a se prezenta.

„Ne-am dorit să prezentăm oferta completă a Serbiei. Am adus la Timișoara 23 de organizații din cadrul primăriilor din Serbia, alături de șapte hoteluri. Eu sper să reușim să-i promovăm aici. Turiștii români sunt pe locul trei când vorbim despre Voivodina. Românii sunt turiști buni, consumatori, la fel cum sunt și sârbii care vin în vizită la Timișoara. Pe primul loc, în rândul turiștilor din străinătate, sunt cei din Bosnia-Herțegovina, iar pe locul doi – germanii”, a declarat Tatijana Palkovac, reprezentanta Organizației de Turism a Voivodinei.

„Sunt un popor foarte ospitalier”



Agențiile de turism din Timișoara oferă diverse pachete pentru excursii de grup, însă cei mai mulți români preferă să meargă individual, având în vedere și distanțele relativ scurte.

„Există un interes tot mai mare pentru această destinație turistică, având în vedere că vecinii noștri sunt un popor foarte ospitalier. Dincolo de asta, prețurile sunt foarte atractive. Apoi, distanța față de Voivodina este mică, ușor de parcurs. Într-o oră, două, trei ești într-o destinație nouă, interesantă. Sunt foarte bine organizați și fac un marketing excelent. Urmează să gândim și noi niște pachete, în urma întâlnirilor din acest weekend, pentru excursii de grup. Dar cei mai mulți se descurcă individual, nu au nevoie de o agenție de turism, mai ales că sunt destinații pe care le pot parcurge într-o singură zi. Sunt foarte mulți români – printre clienții mei, prieteni sau vecini – care pur și simplu se urcă în mașină sâmbătă sau duminică, merg, vizitează, iau o masă bună și se întorc”, a spus Monica Sere, reprezentanta unei agenții de turism din orașul de pe Bega.

Noi destinații turistice



Pentru că de această dată au venit reprezentanți din toată Serbia, timișorenii au putut afla și despre destinații mai puțin cunoscute, dar cu oferte spectaculoase. Printre aceștia i-am întâlnit pe cei din regiunea Pirot, de la granița cu Bulgaria. Este o zonă muntoasă, cu cele mai multe cascade de pe teritoriul Serbiei, un mare parc natural și peste 40 de mănăstiri și biserici vechi.

„Agenția noastră există de 20 de ani, dar venim pentru prima dată în România. Suntem mai aproape de bulgari, acolo am făcut multă promovare, mergem des la Sofia, dar acum a venit și rândul României, pentru că am avut și turiști români. E adevărat, nu într-un număr la fel de mare ca bulgarii. Ne putem lăuda că în 2015, Pirot a primit titlul de Regiune Gastronomică Europeană. Cașcavalul de Pirot și salamul de Pirot sunt branduri recunoscute peste tot. Pirot este cunoscut pentru muntele Stara Planina, cu pârtii de schi; mai avem și Vlaska Planina, sau Muntele Valah. Pot spune că în 2024 am atins un record de turiști, cu peste 100.000 de persoane cazate”, a declarat Dragan Iovanovici, directorul organizației turistice din Pirot.

Prima zi a Târgului de Turism al Serbiei, de la Convention Center, a fost rezervată prezentării ofertelor și întâlnirilor între agențiile de turism, iar a doua zi, în Piața Victoriei, alături de prezentarea unor destinații turistice, oaspeții au pregătit mai multe ansambluri folclorice cu tamburași.