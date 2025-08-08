Salon de head-spa / O tânără de 23 de ani din Sibiu și-a deschis afacere cu o investiție de 10.000 de euro / Masaj pentru cap, gât și umeri, infuzie cu uleiuri și aroma terapie

O tânără de 23 de ani din Sibiu a deschis un salon dedicat relaxării profunde și îngrijirii scalpului. Adina Bîrsan a pornit cu un curs de coafură, iar apoi a decis să facă un curs de head – spa (n.r. tratament de înfrumusețare și relaxare care se concentrează pe îngrijirea scalpului și a părului). Așa a început, de fapt, și mica afacere, relatează Turnul Sfatului.

”Într-o zi, mă uitam pe TikTok și am văzut un videoclip cu o ședință de head – spa, mi s-a părut fascinant, apoi m-am gândit cum ar fi dacă? Și uite-mă azi aici povestind despre salonul meu”, spune aceasta.

Investiția în salonul pe care l-a deschis recent a fost de aproximativ 10.000 de euro, iar pe lângă aceasta tânăra spune că a investit multă energie și și atenție la detalii.

Potrivit Adinei, pe lângă relaxare, terapia head – spa îmbunătățește sănătatea capilară, masajul scalpului activează circulația, lucru care avantajează creșterea părului, iar produsele profesionale împreună cu infuzia de uleiuri oferă rezultate vizibile pentru textura firului de păr încă de la prima încercare.

”Satisfacția cea mai mare e reacția clienților când se termină sesiunea de head – spa. Sunt somnoroși, relaxați și tot timpul ar vrea să nu se mai încheie tratamentul. Cel mai mult îmi place faptul ca e o muncă relaxantă și pentru mine. Atmosfera din salon e atât de plăcută încât nu simt nicio secundă că lucrez, mă liniștesc și eu odată cu clientul”, a concluzionat aceasta.