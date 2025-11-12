VIDEO Fenomenul creat de rapperul Haftbefehl/ Petiție a unor elevi din Germania pentru a studia muzica sa la școală

Ar trebui un artist de muzică rap să fie studiat în școală? În Germania, versurile rapper-ului Haftbefehl au devenit motivul unei dezbateri între profesori, elevi și reprezentați ai Ministerului Educației. Elevii unei școli din Offenbach, orașul unde s-a născut artistul cu numele real Aykut Anhan, au lansat o petiție prin care cer

studierea versurilor sale la orele de muzică, limbă germană și materii umaniste, arată un material realizat de jurnaliștii proiectului ENTR din Germania.

Fiind de origine kurdă, rapper-ul scrie versuri în germană, turcă și arabă. În petiția adresată reprezentanților din educație, elevii susțin că ele ar putea fi studiate tocmai din perspectiva integrării sociale, a identității culturale și a nuanței multilingvistice.

Reprezentantul Ministerului Educației din regiune spune că „nici versurile rapper-ului, nici controversa din jurul personalității publice nu sunt compatibile cu mandatul educațional pe care școlile trebuie să-l îndeplinească”. El adaugă că versurile despre problemele sale cu legea pot incita la sexism și „glorificarea violenței”.

În opoziție, unii profesori susțin și ei că piesele lui Haftbefehl pot fi discutate în cadrul orelor de curs, chiar dintr-o perspectivă critică.

Muzicianul se află acum pe un val de popularitate, muzica sa având, lunar, peste trei milioane de accesări. În octombrie 2025, un film documentar despre viața lui a fost lansat pe Netflix. Vulnerabilitatea cu care-și spune poveste de viață i-a făcut pe fani să-l admire cu atât mai mult.

Watch Babo: The Haftbefehl Story este regizat de tânărul german Sinan Sevniç și compus din interviuri cu artistul.

Dependența de droguri, violența împotriva femeilor și adicția de social media sunt subiecte din ce în ce mai des abordate și în muzica românească. Un exemplu este rapper-ul Andrei Cojocaru, cunoscut drept COJO, care transmite mesaje sociale fățiș, renunțând la metafore.

Muzica sa a devenit vizibilă unui public larg în cadrul festivalului Beach, Please 2025.

Despre dificultățile unei femei abuzate de a vorbi, COJO cântă: „Dacă cineva îți spune că a trecut prin așa ceva, înseamnă că are mare încredere în tine. Așa că încearcă să o faci să se simtă «safe»! Nu face glume proaste, nu fi bădăran, n-o întreba cu ce era îmbrăcată!”

În cadrul Galei Premiilor Gopo 2025, COJO, alături de artista Aylin, a interpretat piesa „Trebuie să vorbim”, în care vorbește despre dificultăți de comunicare născute în copilărie și nerezolvate, despre gelozie în relație și criza de identitate: „Vrei copii cu mine?/Dar la ce-i bună o mamă care plânge-n pumni sperând ca cineva, în sfârșit, s-o vadă?/Vreau copii cu tine,/dar la ce-i bun un tată care i-a făcut cu mă-sa doar din teama să n-o piardă./Îmi pare rău, dar nu pentru ce simt. Că ți-am spus totul plângând și n-am putut să te deschid.”