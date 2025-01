Sabotarea Educației prin ordonanța trenuleț sau cum i-au livrat politicienii lui Daniel David un portofoliu ca o mașină fără volan, frână, faruri și rezervor aproape gol

Cele mai importante măsuri prevăzute în programul de guvernare pe Educație al coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități au fost blocate în 2025 de „ordonanța trenuleț”. Este vorba despre OUG 156/2024. În cele mai recente declarații, ca reacție la ordonanța trenuleț, noul ministru al Educației, Daniel David, menționa faptul că o să se sprijine pe programul de guvernare și că o să aibă spațiu să aplice unele măsuri din documentul pe baza căruia Guvernul Ciolacu 2 a obținut votul de încredere al Parlamentului. Prin votul Legislativului, programul de Guvernare devine act normativ.

Cu toate acestea, ordonanța-trenuleț, adoptată în penultima zi din 2024 și intrată deja în vigoare, suspendă, blochează, întrerupe sau amână cele mai importante dintre măsurile prevăzute în programul de Guvernare pe Educație, potrivit analizei Edupedu.ro.

Practic, Daniel David, ministru apolitic în Guvernul actual, a primit un portofoliu care îi permite doar să administreze treburile curente, fără prea mult spațiu pentru reformă, schimbare, dezvoltare sau soluții reale. Nu poate crește salariile, nu poate da bonusuri pentru performanță, așa cum a declarat recent că are intenția, nu poate organiza concursurile de angajare – titularizarea – pentru că memorandumul despre care ministrul susține ca i-ar permite să organizeze concursul de titularizare în 2025 este un act care și-a produs efectele doar pentru posturile scoase la concurs în 2024.

În plus, nu se poate da o derogare de la un act normativ (ordonanță de urgență/lege) printr-un act administrativ (memorandum). O scrie negru pe alb Consiliul Legislativ chiar în avizul dat ordonanței trenuleț: „întrucât de la o normă de rangul legii nu se poate deroga decât printr-o normă de același rang, este necesară revederea formularii «pe bază de memorandum …aprobat de către Guvern», deoarece memorandumul nu este un act normativ, ci este doar un act intern al Guvernului (potrivit art. 10 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările si completările ulterioare)”.

Consiliul Legislativ surprinde perfect în avizul său motivul pentru care sunt blocate angajările în instituții publice: politizarea excesivă a acestora și controlarea lor.

Adică exact ce se întâmplă în inspectoratele școlare, în casele corpului didactic, unde niciun concurs pe posturile de conducere și cele de inspectori nu a mai avut loc dinainte de 2019: „Adoptarea soluțiilor legislative preconizate (n. red. blocarea angajărilor în instituții și autorități publice) ar avea ca efect prelungirea perioadei în care aceste concursuri sau examene nu au putut fi organizate la peste doi ani și jumătate, prelungire de natură a afecta activitatea instituțiilor publice vizate de acest articol, prin împiedicarea acestora de a angaja un număr suficient de persoane competente pentru îndeplinirea optimă a tuturor sarcinilor”.

„Astfel, ca urmare a deficitului de capital uman, personalul actual este nevoit să preia sarcini suplimentare, ceea ce ar putea duce, în timp, la o scădere a calității activității desfășurate de instituție. În plus, neocuparea prin concurs a funcțiilor de conducere în această perioadă creează premisele ocupării acestor funcții de către persoane promovate temporar pentru exercitarea funcțiilor de conducere, și nu de către persoane care fac dovada că sunt cele mai potrivite pentru ocuparea funcției prin promovarea concursului, situație care afectează, de asemenea, activitatea respectivelor instituții, atât prin lipsirea acestora de posibilitatea de a-și selecta personalul pe criterii de competență, cât și prin instabilitatea prelungită, determinată de exercitarea cu caracter temporar a funcțiilor publice de conducere”, mai scrie Consiliul Legislativ.

Dacă ar fi să comparăm portofoliul de ministru al Educației și Cercetării cu un vehicul, atunci acesta nu are volan – ministrul nu poate stabili nicio direcție pe care să o aplice imediat. Oricât ar vrea Daniel David să-și impună viziunea, nu poate și din cauza ordonanței trenuleț, și pentru că cheltuielile sale sunt blocate de un buget limitat. Nu are nici frână, obiectivul anunțat de David a fost aplicarea legilor Deca-Iohannis, deci nu are nici mandat și nici intenția declarată de a regândi sau modifica cadrul legislativ, după cum a anunțat în primul interviu acordat Edupedu.ro imediat după preluarea mandatului.

