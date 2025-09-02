Rusia va construi un imens gazoduct către China

Compania rusă Gazprom a anunțat că a încheiat un acord pentru a crește livrările de gaz către China și pentru a construi un nou gazoduct de mare capacitate, relatează marți agenția Reuters, citată de BFM TV.

Directorul general al Gazprom, Alexei Miller, a declarat că a fost semnat un acord pentru creșterea livrărilor prin intermediul unui gazoduct existent, „Power of Siberia”, care leagă Siberia de Est de China. Volumele livrate vor crește de la 38 la 44 de miliarde de metri cubi (mmc) pe an.

Șeful Gazprom asigură că a fost încheiat un „protocol de acord juridic obligatoriu” pentru construirea conductei de gaz „Power of Siberia 2”.

Acest proiect, suspendat în ultimele luni, ar permite livrarea a 50 de miliarde de metri cubi pe an către China, prin Mongolia, din zăcămintele de gaze naturale de la Bovanenkovo și Kharasavey situate în peninsula Yamal, în Siberia. Aceste zăcăminte alimentau în trecut Europa.

În mod clar, acest gazoduct ar putea dubla exporturile de gaz rusesc către China și ar oferi Rusiei resurse financiare prețioase, în contextul în care economia sa se află în prezent într-o situație dificilă.

Nu există precizări cu privire la prețuri

Potrivit Bloomberg, Gazprom, care deține monopolul asupra exporturilor de gaze rusești, s-a angajat să ofere un preț mai mic decât cel practicat în prezent pentru țările europene, dar nu a fost prezentată nicio cifră precisă.

De asemenea, nu au fost furnizate până în prezent detalii cu privire la repartizarea financiară a construcției noului gazoduct. Financial Times a raportat în 2024 că Xi Jinping nu a dat curs pentru moment acestui proiect propus de Vladimir Putin din cauza prețului său.

„ China ar putea avea nevoie de gazul rusesc din punct de vedere strategic, deoarece acesta reprezintă o sursă sigură de aprovizionare, independentă de rutele maritime care ar fi afectate în cazul unui conflict maritim (…) dar pentru ca acest lucru să merite, China are nevoie de un preț foarte mic și de obligații flexibile”, a estimat Alexander Gabuev, directorul Carnegie Russia Eurasia Center, în Financial Times.

Orientarea către Asia

Anunțul vine în contextul în care Rusia încearcă să-și consolideze legăturile cu China, principalul său partener comercial. Moscova a pierdut cote de piață importante în Europa din cauza sancțiunilor impuse după invazia Ucrainei decisă de Moscova în 2022 și încearcă de câteva luni să-și reorienteze instalațiile de gaze către Asia.

Acest lucru ar fi, de asemenea, o gură de oxigen pentru Gazprom, care a anunțat anul trecut o pierdere record de 6,4 miliarde de euro din cauza contracției pieței europene.

Aceste acorduri au fost semnate în timpul vizitei în China a președintelui rus Vladimir Putin, care urmează să participe la o paradă militară în Piața Tiananmen, marcând sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial după capitularea oficială a Japoniei.

Xi Jinping și Vladimir Putin și-au afișat marți, 2 septembrie, apropierea într-un context global tensionat, președintele rus evocând relații la un „nivel fără precedent” în fața omologului său chinez la Beijing. Acesta din urmă a salutat, la rândul său, relația de „colaborare strategică completă” dintre cele două țări.