Rusia a pierdut peste 2.000 de soldați într-o singură zi, pentru prima dată de la începutul războiului, susține Ucraina

Numărul soldaților ruși care au murit într-o singură zi în lupta împotriva Ucrainei a depășit 2.000 pentru prima dată de la începutul războiului, potrivit oficialilor ucraineni, citați de Sky News.

Într-o postare pe X, Ministerul ucrainean al Apărării susține că 2.030 de persoane au murit în ultimele 24 de ore.

For the first time, russian daily personnel losses exceed 2,000 soldiers.

We make the occupiers pay the highest price for their terror. pic.twitter.com/ImqZhtyA6J

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 29, 2024