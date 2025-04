Ronnie O’Sullivan, sesiune spectaculoasă: Calificare fără emoții în optimile CM de snooker

Ronnie O’Sullivan (49 de ani) a reușit miercuri o sesiune spectaculoasă contra lui Ali Carter, cel supranumit „The Rocket” câștigând toate frame-urile (cinci la număr) pentru a se impune cu scorul de 10-4. De șapte ori campion mondial, Ronnie s-a calificat în optimile competiției de la Crucible.

Ronnie O'Sullivan marks his return to action with a dominant victory over rival Ali Carter with the aid of four century breaks to launch his quest for an eighth world title

