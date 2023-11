Românii preferă mașinile la mâna a doua în defavoarea celor noi. Un fenomen cu consecinţe asupra mediului, sănătăţii populaţiei şi a siguranţei în trafic

În primele zece luni ale acestui an, înmatriculările de autoturisme noi au atins valoarea de 121.404 unități după ce au crescut cu aproape 15%, față de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele publicate de curând de Asociația Constructorilor Auto din România (ACAROM). Dar numărul maşinilor noi este la jumătate faţă de înmatriculările mașinilor second hand. Un fapt care are consecinte puternice asupra mediului şi nu în ultimul rând, asupra sănătăţii populaţiei.

„Trebuie să găsim metode prin care să le descurajăm şi aici sunt două niveluri la care se poate lucra: la nivel de legislaţie, prin care să stabilim nişte baremuri de impozitare mai mari pentru maşinile cu o poluare peste un anumit nivel pe care ni-l dorim, sau la nivel de reglementare locală, prin care primăriile să-şi stabilească singure faptul că în anumite zone din oraş nu ai voie cu maşină mai veche de cinci ani, sau cu o poluare mai mare de un anumit număr de grame pe km parcurs, de exemplu”, este de părere, Raul Pop, specialist în politici de mediu.

Peste două treimi din maşinile din România sunt mai vechi de 15 ani. Potrivit datelor oficiale, din cele aproape 8 milioane de autoturisme inmatriculate in Romania, 2,4 milioane au o vechime între 16 si 20 de ani, iar 2,5 milioane sunt mai vechi de 20 de ani.

O situaţie care duce la creşterea nesiguranţei în trafic, cât şi a încurajării pieţei negre, în defavoarea service-urilor autorizate.

„În foarte multe situaţii, preţul reparaţiei poate ajunge şi la valoarea maşinii şi atunci românii nu le mai repară, sau le repară la minim, cât să mai poată circula cu ele şi se pune problema siguranţei circulaţiei. Maşinile la mâna a doua încurajează piaţa neagră pentru că românul care nu are bani se duce acolo unde este mai ieftin, unde este nefiscalizat”, a declarat Dan Barbu, preşedinte, Asociaţia Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI).

Potivit unui studiu făcut de CarVertical, siguranţa nu se afla printre priorităţile de top ale românilor. După preț, românii în căutare de mașini second hand sunt interesați de starea tehnică a mașinii. În același timp, emisiile de carbon, țara de origine a mașinii și siguranța nu se regăsesc printre priorități.

Potrivit aceluiaşi studiu, 44.8% dintre cumpărătorii români consideră prețul ca fiind cel mai important factor atunci când se gândesc la achiziționarea unei mașini la mâna a doua. În ceea ce privește sumele pe care românii sunt dispuși să le cheltuie pe o mașină la mână a doua, aproximativ 8.9% decid să opteze pentru un vehicul de până la 4.900 de lei. Cea mai populară categorie de preț este cea cuprinsă între 4.900 și 14.800 de lei.