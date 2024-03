România se pregătește să aloce 3 miliarde de euro din bani publici pentru a nu pierde 30 milioane de euro din PNRR (Op-ed de Răzvan Nicolescu)

România are obiectiv în PNRR să instaleze cel puțin 5000 MW în energie regenerabilă (eolian și fotovoltaic). Dacă nu instalează, pierde 30 milioane de euro din PNRR. Pentru ca cei de la Comisia Europeană să fie siguri că vom instala, au trecut și am acceptat că trebuie să adoptăm schema de promovare pe baza contractelor pentru diferență. Pentru Comisia Europeană a fost o garanție că ne vom atinge obiectivul.

Schema pe baza contractelor pentru diferență înseamnă o subvenție pentru investitori: când prețul de referință al energiei electrice este sub cost, investitorii primesc de la bugetul de stat o plată suplimentară pentru diferență.

Toate aceste lucruri s-au întâmplat înainte de marea criză energetică când prețurile au sărit în aer. Această criză energetică a fost un mare impuls pentru investiții, fiind deja instalați în 2022 și 2023 peste 2000 MW în energie regenerabilă.

Fără a ține cont că lumea e alta decât cea când s-a negociat PNRR, România se pregătește să aloce din banii noștri, ai tuturor, proveniți din certificatele de poluare, 3 miliarde de euro pentru a nu pierde cei 30 milioane de euro din PNRR.

Ce spun de ceva timp este că cei 3 miliarde euro pot fi folosiți mult mai bine, în interesul României și al Europei, depășind angajamentul asumat de 5000 MW. Cei 3 miliarde euro pot atrage alte 3 miliarde euro capital privat. Cu 6 miliarde euro, putem instala nu 5000 MW, ci peste 10 000 MW.

Dacă am face așa cum spun, vor beneficia toți consumatori de o energie curată, sigură și șansa unor prețuri mai mici, spre deosebire de strike price-ul din contractele pentru diferență care va alinia prețul pieței pentru 15 ani la o valoare pe care o anticipiez mare pentru acest orizont de timp pentru că ea se va decide, acum, când nu e un moment bun.

Avem reputația unor decizii proaste din care nu învățăm nimic.

După ce am făcut acum aproape 12 ani o schemă de certificate verzi mult prea generoasă care ne-a costat și ne costă peste 20 de miliarde de euro, am început să nu mai vrem să o respectăm și să abuzăm investitori care au crezut în noi. Am început să amânăm certificate. Continuăm să nu recunoaștem dreptul investitorilor garantat de Codul Civil de a face transfer de business. Am început să-i supraimpozităm. Am început să-i demonizăm public pentru că au crezut în noi. Ne alergăm cu ei prin tribunalele naționale și internaționale. Am început să ne batem joc de cuvântul dat pentru că am fost prea proști sau prea hoți când am făcut acea schemă.

Toate demersurile mele legate de subiectul schemei de contracte pentru diferență vizează interesul public al României, având convingerea fermă că suntem pe cale să repetăm o mare greșeală.

Vreau o Românie analitică, predictibilă și corectă cu investitorii.

Vreau ca instituțiile din România care iau aceste decizii să nu poată zice: „nu am știut că pentru 30 de milioane euro, îmi bat joc de minim 3 miliarde euro și de ideea de piață pentru 15 ani”. Ați știut pentru că vă spun acum public spre deosebire de schema cu certificate verzi când v-am trimis doar telegrame de la Reprezentanța la UE pe care le-ați ignorat și ați făcut o schemă mult prea generoasă și mult pe repede. Am avut dreptate și atunci.

N.Red.: Răzvan Nicolescu a fost ministru al Energiei și fost președinte al Autorității UE de Reglementare în domeniul Energiei (ACER). Acum este membru în boardul Institutului European de Inovare și Tehnologie. Opiniile prezentate reprezintă poziția sau și nu pe cea a redacției