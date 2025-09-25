România, fără selecționer – Florentin Pera și-a dat demisia de la naționala feminină de handbal

Naționala de handbal feminin a României a rămas fără selecționer cu mai puțin de două luni înainte de participarea la Campionatul Mondial, după ce Florentin Pera și-a dat demisia.

Conform gsp.ro, Pera (45 de ani) a demisionat din funcție și i-a anunțat pe oficialii FRH că renunță printr-un mail.

Sursa citată menționează că Florentin Pera și secundul Bogdan Burcea au trimis joi la ora 15:00 un mail către Federația Română de Handbal în care anunțau că-și prezintă demisia.

În respectivul mail, Florentin Pera invocă motive personale pentru demisie, una care intră în vigoare începând cu data de 25 septembrie 2025.

Cuplul Pera / Burcea conducea naționala de handbal feminin a României începând din anul 2022.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, naționala României a pierdut cele două partide amicale disputate împotriva puternicei echipe a Franței (27-32 și 24-30).

Este cunoscut în lumea handbalului românesc faptul că relația dintre Pera și Constantin Din (președintele FRH) s-a deteriorat după ce selecționerul a acceptat și funcția de antrenor principal al echipei SCM Râmnicu Vâlcea.

Demisia vine cum nu se poate mai prost, cu doar câteva săptămâni înainte de startul Campionatului Mondial din Germania și Olanda (26 noiembrie – 14 decembrie).

Reamintim că tricolorele fac parte din grupa A, alături de Danemarca, Japonia și Croația.