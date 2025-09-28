România face istorie la Campionatul Mondial de Canotaj: Prima medalie de aur pentru un echipa de 8+1 mixt a fost obținută de tricolori
Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul, relatează News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Echipajul format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu a fost urmat de cele ale Italiei şi Noii Zeelande.
Proba de 8+1 mixt a fost introdusă în premieră la CM.
Locul 6 a fost ocupat în finala probei de dublu vâsle mixt (Mix2x) de echipajul compus din Andrei Cornea şi Mădălina Cornea.
România a obţinut două medalii de aur la CM de la Shanghai şi patru de argint.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.