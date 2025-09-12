România este invitatul de onoare al Festivalului de Carte de la Pisa. Mircea Cărtărescu va deschide evenimentul

Pisa Book festival revine între 2 și 5 octombrie cu cea de-a 23-a ediție și un program plin de evenimente, cu România invitat special. Evenimentul se va desfăşura la Arsenalul Republican din Pisa, unde vor fi prezente cu standurile lor 90 de edituri şi unde sunt programate peste 70 de evenimente, cu mai bine de 100 de invitați, scrie Ansa, citată de Rador.

Invitatul de onoare al ediţiei din acest an este România, care va fi prezentată prin întâlniri, dialoguri și prezentări, avându-i ca autori pe Mircea Cărtărescu, una dintre vocile de marcă ale literaturii europene contemporane, care va deschide festivalul, Eugène, Irina Țurcanu și Andreea Simionel.

Italia va fi reprezentată fizic la festival de Vittorino Andreoli, Giulia Blasi, Enrico Camanni, Giuseppe Civati, Stefano Dal Bianco, Mario Desiati, Fabio Genovesi, Michela Marzano, Massimo Osanna, Ben Pastor, Luca Ricci și Gaia Trussardi.

Printre invitații internaționali se numără algeriana Maïssa Bey, poeta braziliană Bruna Mitrano, scriitorul azorean Nuno Costa Santos, scriitoarea ucraineană Elena Kostioukovitch și jurnalistul israelian Amir Tibor (prin legătură video).

„România, țara invitată la Pisa”, observă Lucia Della Porta, directoarea festivalului, „reaprinde lumina reflectoarelor asupra angajamentului Festivalului Cărții de la Pisa față de dialogul cu culturile europene, care a plasat întotdeauna scena literară internațională în centrul intereselor sale, inclusiv prin consolidarea rolului editorilor și traducătorilor.”

Traducerea Rador: Cătălina Păunel