Rockstadt Extrem Fest se mută din Râșnov, în Ghimbav / La ediția de anul viitor vor ajunge Halloween și Accept / În acest an sunt așteptați 25.000 de rockeri în fiecare zi de festival

Rockstadt Extrem Fest rămâne în județul Brașov, după ce se va muta de anul viitor de la Râșnov, la Ghimbav, anunță Radio România Brașov.

„Ne bucurăm că putem să fim gazda acestui festival, rockul place la toată lumea. Iată că pe lângă infrastructura pe care o avem în zonă, fie ea rutieră, feroviară sau aeriană, o minimă investiție pentru a avea un loc special pentru organizarea de evenimente majore, cred că este validă această investiție. Cu siguranță și din punct de vedere economic va avea toată lumea de câștigat. Practic, infuzia de capital se face prin aceste evenimente. Și poți să-ți promovezi localitatea, județul și țara”, a anunțat primarul din Ghimbav, Ionel Fliundra.

Ediția din 2026 A rockstadt Extrem Fest vine și cu alte schimbari și anume se va desfășura de luni până vineri iar mai mult de atât au fost anunțate primele trupe și puse în vânzare primele bilete.

„Sunt două formații grele și vin cu show-uri speciale. Halloween show aniversar 40 de ani, Accept show aniversar 50 de ani. Accept va avea o grămadă de surprize, nu le putem dezvălui în acest moment. S-a conturat cam jumătate din line-up. Am hotărât să punem în vânzare bilete pentru ediția din 2026, pentru a veni în sprijinul comunității noastre, comunitatea rock. Și am gândit că venim în sprijinul lor, având în vedere că guvernul anunță măsuri de creștere a TVA-ului pentru partea aceasta de bilete. Și atunci am considerat că atât timp cât încă TVA-u este 9%, e un sprijin pentru cei care doresc să continue tradiția să vină și la Ghimbav în 2026”, a menționat organizatorul Festivalului Dan Zaharia.

Ediția de anul acesta, ultima de la Râșnov, este sold out deja de ceva timp. Anul viitor sunt așteptați 25.000 de rockeri în fiecare zi iar aproape jumătate vor venii din străinătate, inclusiv cu avioane charter.