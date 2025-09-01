Robert Sighiartău (PNL): PSD se opune reformei administraţiei publice pentru că apără un sistem de care profită

PSD se opune reformei administraţiei publice iniţiate de premierul Ilie Bolojan pentru că „apără un sistem de care profită politic”, spune preşedintele interimar al PNL Bistriţa-Năsăud, deputatul Robert Sighiartău, într-un mesaj postat luni pe pagina sa de socializare, transmite Agerpres.

„Oamenii care muncesc şi susţin prin taxe şi impozite bugetul de stat aşteaptă de la guvern un singur lucru: reducerea cheltuielilor statului şi folosirea banilor pentru investiţii relevante. Premierul Ilie Bolojan face acest pas prin reforma administraţiei locale – tăieri de posturi inutile şi o administraţie mai eficientă. PSD se opune acestei schimbări pentru că apără un sistem de care profită politic. E timpul ca administraţia să fie mai suplă, mai eficientă şi orientată spre rezultate. PSD trebuie să înveţe să aibă respect pentru banii românilor”, a scris Sighiartău pe Facebook.

În judeţul Bistriţa-Năsăud nu a fost declanşat niciun protest al angajaţilor din cele 62 de primării, iar numărul de posturi ocupate în administraţia locală reprezintă circa 65% din totalul posturilor prevăzute în organigrame, potrivit informaţiilor furnizate luni Agerpres de către subprefectul Atilla Decsei.