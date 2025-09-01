G4Media.ro
Robert Sighiartău (PNL): PSD se opune reformei administraţiei publice pentru că apără…

Sursa foto: Inquam Photos / Silviu Filip

Robert Sighiartău (PNL): PSD se opune reformei administraţiei publice pentru că apără un sistem de care profită

1 Sep

PSD se opune reformei administraţiei publice iniţiate de premierul Ilie Bolojan pentru că „apără un sistem de care profită politic”, spune preşedintele interimar al PNL Bistriţa-Năsăud, deputatul Robert Sighiartău, într-un mesaj postat luni pe pagina sa de socializare, transmite Agerpres.

„Oamenii care muncesc şi susţin prin taxe şi impozite bugetul de stat aşteaptă de la guvern un singur lucru: reducerea cheltuielilor statului şi folosirea banilor pentru investiţii relevante. Premierul Ilie Bolojan face acest pas prin reforma administraţiei locale – tăieri de posturi inutile şi o administraţie mai eficientă. PSD se opune acestei schimbări pentru că apără un sistem de care profită politic. E timpul ca administraţia să fie mai suplă, mai eficientă şi orientată spre rezultate. PSD trebuie să înveţe să aibă respect pentru banii românilor”, a scris Sighiartău pe Facebook.

În judeţul Bistriţa-Năsăud nu a fost declanşat niciun protest al angajaţilor din cele 62 de primării, iar numărul de posturi ocupate în administraţia locală reprezintă circa 65% din totalul posturilor prevăzute în organigrame, potrivit informaţiilor furnizate luni Agerpres de către subprefectul Atilla Decsei.

