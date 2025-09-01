Robert Sighiartău (PNL): PSD se opune reformei administraţiei publice pentru că apără un sistem de care profită
PSD se opune reformei administraţiei publice iniţiate de premierul Ilie Bolojan pentru că „apără un sistem de care profită politic”, spune preşedintele interimar al PNL Bistriţa-Năsăud, deputatul Robert Sighiartău, într-un mesaj postat luni pe pagina sa de socializare, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Oamenii care muncesc şi susţin prin taxe şi impozite bugetul de stat aşteaptă de la guvern un singur lucru: reducerea cheltuielilor statului şi folosirea banilor pentru investiţii relevante. Premierul Ilie Bolojan face acest pas prin reforma administraţiei locale – tăieri de posturi inutile şi o administraţie mai eficientă. PSD se opune acestei schimbări pentru că apără un sistem de care profită politic. E timpul ca administraţia să fie mai suplă, mai eficientă şi orientată spre rezultate. PSD trebuie să înveţe să aibă respect pentru banii românilor”, a scris Sighiartău pe Facebook.
În judeţul Bistriţa-Năsăud nu a fost declanşat niciun protest al angajaţilor din cele 62 de primării, iar numărul de posturi ocupate în administraţia locală reprezintă circa 65% din totalul posturilor prevăzute în organigrame, potrivit informaţiilor furnizate luni Agerpres de către subprefectul Atilla Decsei.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
LIVE Guvernul Bolojan urmează să-și asume răspunderea luni, în Parlament, pe Pachetul doi de măsuri fiscale, inclusiv reforma pensiilor magistraților / Măsurile care vizează administrația locală, amânate din cauza neînțelegerilor din coaliție / PNL, avertisment despre ruperea coaliției
Scrisoare deschisă a primarului Ploieştiului către preşedinţii PNL, PSD şi USR în contextul unui blocaj în Consiliul Local: În loc de dezbatere constructivă, avem refuz sistematic al dialogului. În loc de soluţii, avem alianţe din ce în ce mai sudate cu AUR pentru a opri orice proiect de dezvoltare
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.