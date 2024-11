Retragere la nivel înalt în Formula 1 la finalul sezonului

Greg Maffei se va retrage din funcția de președinte și CEO al Liberty Media, compania care este proprietarul Formulei 1, informează Sky Sports News.

Maffei lucrează la Liberty încă din anul 2005, iar compania americană a cumpărat Formula 1 înainte de startul sezonului 2017 de la CVC Capital Partners.

De la acel moment și până în prezent, Greg Maffei a preluat conducerea Marelui Circ de la fostul proprietar, John Malone.

În vârstă de 64 de ani, Maffei se va retrage din funcția de conducere la expirarea contractului său, adică la finalul anului calendaristic.

Va rămâne însă cumva implicat în activitatea de la Liberty, el acceptând să ocupe funcția de consilier de la 1 ianuarie 2025.

„Cei aproape 20 de ani pe care i-am petrecut la conducerea Liberty Media au fost incredibil de satisfăcători, stimulanți și plini de evenimente. Sunt încrezător că acesta este momentul potrivit să fac un pas în spate.

Mi-a plăcut foarte mult să lucrez și să învăț de la John, de la consiliul nostru, de la echipele de conducere de la Liberty și din întreaga familie de companii și de la acționarii noștri” – Greg Maffei.

