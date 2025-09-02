Restaurarea curții Bisericii Negre: investiții de peste 12,5 milioane de euro , din fonduri europene, în regenerarea urbană a Brașovului

Curtea Bisericii Negre din Brașov va fi restauratǎ cu fonduri de peste 12,5 milioane de euro prin Programul “Regiunea Centru”, dintre care, aproximativ 20 milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, restul fiind asigurat prin cofinanțare locală. Lucrǎrile ar urma să fie finalizate până în iulie 2029.

Curtea Johannes Honterus, unde se află Biserica Neagră este parțial degradată, fapt ce afectează ceea ce afectează negativ potențialul turistic și cultural al orașului. Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru a explicat printr-un comunicat de presă importanța turismului în economia locală: “Turismul dezvoltă, pe orizontală, o serie de alte domenii economice, de la agricultură, construcții și transport, la cultură, sport și divertisment, toate acestea contribuind, la rândul lor la dezvoltarea comunităților, deși, statistic, atunci când vorbim de turism nu avem cuantificată integral această contribuție.”

În plus, alte două proiecte de restaurare au fost deja începute în Brașov, având un cost total de 63 de milioane de lei: “Acest contract de finanțare este al treilea pe care-l semnăm cu municipalitatea brașoveană și care are ca obiect restaurarea unor obiective de patrimoniu cultural imobil, realizând, în același timp, și regenerarea zonei urbane în care sunt amplasate. Celelalte contracte vizează restaurarea și refuncționalizarea Bastionului Postăvarilor și consolidarea și restaurarea Bisericii „Sfântul Nicolae” din cartierul Șchei”, a declarat domnul Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Cum va arăta curtea Bisericii Negre după restaurare:

Proiectul prevede intervenții exclusiv asupra spațiului public exterior, fără construcții noi, pentru a reda zonei caracterul medieval și pentru a pune în valoare ansamblul arhitectural. Printre lucrările planificate se numără:

înlocuirea macadamului cu pietriș stabilizat și păstrarea rigolelor pavate;

protejarea fundațiilor clădirilor adiacente;

amenajarea acceselor în biserică și clădirile din jur, cu lespezi inscripționate cu repere istorice;

eliminarea gardurilor metalice din jurul statuii lui Johannes Honterus;

instalarea de mobilier urban din piatră, lemn și bronz (bănci, coșuri de gunoi, o fântână/cișmea);

modernizarea iluminatului public și arhitectural.

Reabilitarea curții Bisericii Negre va aduce beneficii pentru aproape 300.000 de locuitori ai municipiului și cei 480.000 de locuitori ai zonei metropolitane, dar și pentru peste 1,5 milioane de turiști care vizitează anual Brașovul.

Proiectul include și acțiuni de promovare și marketing cultural, precum realizarea de pliante și broșuri, menite să pună în valoare semnificația istorică și religioasă a monumentului gotic ridicat în secolele XIV–XV.

Prin această investiție, Brașovul face un nou pas în direcția modernizării urbane și a consolidării patrimoniului său, oferind comunității și vizitatorilor un spațiu cultural și turistic de referință.