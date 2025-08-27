Republica Moldova: Mai mulți cetățeni, inclusiv funcționari publici și jurnaliști, au primit mesaje în care sunt amenințați cu moartea

Poliția Republicii Moldova a anunțat, miercuri, că „mai mulți cetățeni, inclusiv funcționari publici și jurnaliști, au primit mesaje în care sunt amenințați cu moartea”.

„Instituția noastră califică aceste acțiuni, așa cum a anunțat și ieri, drept tentativă de a compromite evenimentele organizate de Ziua Independenței Republicii Moldova și de a intimida cetățenii”, se arată în comunicat.

Poliția îndeamnă populația să ignore acest gen de mesaje și să sesizeze Poliția în caz că au recepționat astfel de mesaje.

„Ofițerii de investigație dețin deja mai multe informații în acest sens și întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea persoanelor implicate”, se mai arată în comunicat.