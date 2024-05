REPORTAJ Ciclism off-road lângă București, fără diferență de nivel. Cum a fost la „Prima Evadare” din 2024, cursa de 55 de km de mountain biking prin patru păduri din viitoarea Centură verde a Bucureștiului

Ca un numitor comun, natura a fost sursa de bucurie pentru cei aproape 1.900 de participanți înscriși la cursa de ciclism „Prima Evadare” din 2024, ce se petrece an de an, în luna mai, prin pădurile de lângă București. Cei care nu-și pot imagina că pot avea parte de un traseu de mountain biking atât de aproape de Capitală, unde nu există diferență de nivel, au parte de 55 de km, cât măsoară cursa, de poteci de pământ, pietriș, de terenuri cu denivelări, dar nu foarte abrupte, dar și de drumuri de țară, plate, pe câmp, o bună ocazie de a-și mai reveni în timpul efortului.

Totul într-un peisaj verde, o invitație la a descoperi ce spectacol al naturii se poate întinde pe kilometri, atât de aproape de Capitală, dar și cât de accesibil poate fi el pentru locuitorii săi. M-am alăturat și eu pentru prima dată la „Prima evadate” și am concurat la categoria femei 36+, cu o experiență de 3 ani de indoor cycling, în sala de sport și cu doar 2 ieșiri cu mountain-bike-ul.

Doar cu puțină condiție fizică și cunoștințe de a manevra o bicicletă mountain bike, dar și cu atenție la detaliile de concurs, vârsta participanților poate fi un indiciu că traseul poate fi parcurs și de amatori, nu doar de cei experimentați.

Practic, peste vârsta de 4 ani, copiii pot concura alături de părinți sau rude adulte, o condiție obligatorie de participare. Ei pot parcurge jumătate din distanță, de 25 de km, de la intrarea în Pădurea Băneasa, unde are loc startul, și până la Palatul Ghica din Moara Vlăsiei, sau pot merge complet pe toată lungimea de 55 de km, până la sosirea de la Complex Astoria Snagov, în funcție de ce aleg adulții.

Din 1895 de participanți, câți au concurat în acest an, 70 au fost cei foarte mici cu vârste între 4-8 ani, iar 104 au numărat copiii între 9-13 ani, iar ei au pedalat alături de părinți pentru îndrumare. Dincolo de asta, categoria care adună, an de an, cei mai mulți rideri la „Prima Evadare” sunt bărbații cu vârste între 30-39 de ani, iar în ediția din 2024 – a 16-a de când s-a lansat acest concurs – 300 de concurenți au participat la această categorie. Femeile pot concura individual la categoria general, dar și de amator 14-35 de ani și +36, la ediția din acest an fiind aproape 300 de competitoare la toate cele trei tipuri.

Cu trei sferturi din concurs prin pădure și restul pe câmp, traseul se schimbă sensibil de la an de an, iar organizatorii „Prima Evadare” Club Nomad Multisport le dau satisfacții și experimentaților, pentru a întâlni ceva nou, dar și amatorilor care să fie convinși că nu întâmpină prea multe dificultăți la condițiile din teren.

Practic, traseul „Prima Evadare” poate fi parcurs oricând. Distincția între „în timpul” și „în afara competiției” o face traseul marcat, care în timpul concursului este evidențiat cu puncte vizibile pe copaci, săgeți pe pământ, fâșii colorate atârnate în copaci, dar și de voluntari care indică o schimbare majoră de direcție sau ghidează opririle plutonului înainte de a fi traversate cele câteva drumuri naționale. În afara competiției, unde nu există un timp de cronometrat, poate fi folosită harta „Prima Evadare”.

În cât timp se pot parcurge cei 55 km?

La „Prima Evadare” din 2024, cel mai bun timp a fost de o oră și 48 de minute scos de Emil Dima, un ciclist profesionist de la Savorya Cycling Team, iar ultimul competitor a ajuns după 6 ore și jumătate, după ora 16.00, cu startul competiției dat la ora 10.00, duminică, 19 mai. Sigur că pe traseul de 55 de km nu trebuie să pedalezi încontinuu, iar concurenții s-au putut opri oriunde, însă cele mai uzuale, ca să ai parte și de socializare, au fost multiplele puncte de alimentare, unde sunt oferite apă, băuturi isotonice, fructe, glucoză sau napolitane pentru hidratare și energie.

Oameni deschiși și socializare poți avea pe tot parcursul cursei, fie că vii în echipă cu prietenii sau cu familia, fie singur și poți afla lucruri utile de la alți concurenți care te pot ajuta la nevoie sau pot vorbi cu tine, doar ca să elimini monotonia, în timp ce pedalezi.

Unul dintre participanți, Constantin, care venise pentru cursă de la Pitești, s-a oferit, de exemplu, să mă îndrume exact ce viteză a bicicletei să folosesc pe terenul accidentat din pădurea Vlădiceasca, acolo unde potecile erau denivelate din cauza arării de către administratorii pădurii, care și în ediția de anul trecut au fost suspectați că au stricat intenționat un traseu de concurs. Alți concurenți mi-au povestit din experiența lor din alți ani, sau pur și simplu, s-au oferit să-mi țină companie, utilă în momentele mai dificile.

Ce păduri și ce obiective turistice întâlnești pe traseu?

Patru păduri sunt străbătute la „Prima Evadare”: Pădurea Băneasa – o mică porțiune care este imediat după start -, Pădurea Tunari, unde se ajunge după ce se traversează șoseaua de centură, Pădurea Vlădiceasca și Pădurea Snagov, unde este sosirea, la Complex Astoria Snagov, lângă lac. Traseul trece pe lângă râurile Vlăsia și Cociovaliștea și lacurile din Pădurea Vlădiceasca și Snagov, dar și pe un pod construit peste o apă geotermală cu miros de sulf din Pădurea Vlădiceasca. Totodată, există și câteva obiective turistice unele mai cunoscute și altele mai puțin: Mauseleul Mauriciu Blank din pădurea Băneasa, fortul Bateria 3-4 din Centura de Fortificații construită de Regele Carol l pentru apărarea Bucureștiului care a presupus și crearea a ceea ce este acum Centura Bucurestiului, în Pădurea Tunari, Palatul Ghica din Moara Vlăsiei e o clădire monument încă din perioada Regelui Mihai, apoi, la final Mănăstirea Snagov, de pe insulă.

Ce urmează după „Prima Evadare”?

Cursa de ciclism cross-country „Prima Evadare” între Pădurea Băneasa-București și Pădurea Snagov-Ilfov este și o formă de popularizare a pădurilor din jurul Capitalei. În prezent, chiar dacă nu sunt sancțiuni, există o exprimare în Codul silvic conform căreia accesul general în păduri este interzis. Eliminarea acestui articol absurd se dezbate abia acum în Parlament la propunerea societății civile, reunite în Platforma civică Împreună pentru Centura Verde, în care 150 de organizații militează pentru deschiderea lor, iar pădurile din jurul Bucureștiului să fie într-o viitoare centură verde București-Ilfov, cu scopul de a le proteja de tăieri, de a le conserva, recompleta cu plantări de noi copaci și de a le deschide accesului larg. De altfel, Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde și Clubul Sportiv NoMad fac demersurile pentru ca traseul „Prima Evadare” să fie permanentizat, amenajat și pus spre folosul comunității dincolo de o singura zi din an, cea a concursului. Dincolo de asta, platforma civică face demersuri pentru crearea unei întregi rețele de trasee de drumeție și bicicletă care să conecteze capitala de zonele naturale înconjurătoare.