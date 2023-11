Report la Joker de aproximativ 3,47 milioane de euro/ Report la Loto 6 din 49 la categoria I de peste 1,75 milioane de euro

Loteria Română anunţă câştiguri importante puse în joc la tragerile de joi, transmite News.ro.

”Joi, 16 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de duminică, 12 noiembrie, Loteria Româna a acordat 20.702 câştiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane lei”, anunţă Loteria Română.

Potrivit sursei citate, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 8,73 milioane de lei (peste 1,75 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,94 milioane de lei (peste 1,59 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,24 milioane de lei (aproximativ 3,47 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report in valoare de peste 119.200 de lei (peste 24.000 de euro). La Noroc Plus se înregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 18.400 de lei.

La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report in valoare de peste 234.600 de lei (peste 47.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat în valoare de peste 78.500 de lei (peste 15.800 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 12 noiembrie, la categoria a II-a, s-au înregistrat doua câştiguri a cate 123.593,12 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenţie loto din Craiova, iar cel de-al doilea, la o agentie loto din Galati.

De asemenea, la tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 117.311,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din sectorul 2, Bucureşti.

sursa: News.ro