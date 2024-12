S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 325.000 de euro / Biletul a fost jucat online și a costat peste 700 lei

La tragerea Loto 6/49 de astazi, 8 Decembrie 2024, s-a câştigat premiul de categoria I in valoare de 1.622.010,08 lei (peste 325.000 de euro), anunţă Loteria Română. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro şi a fost completat cu schema redusă cod 59, în total 112 variante la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 787,50 de lei.

Acesta este al şaselea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat in data de 1.12.2024 si a fost in valoare de 4.511.066,80 lei. De asemenea, la tragerea Loto 5/40 de astazi s-au inregistrat doua premii de categoria I in valoare de 875.871,50 de lei (aproximativ 176.000 de euro) fiecare.

Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie din Targoviste si pe bilete.loto.ro. Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica castigul.