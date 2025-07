Record negativ la Wimbledon: Val istoric de eliminări pe tabloul feminin de simplu

Finalistă a ediției de anul trecut, Jasmine Paolini a părăsit Wimbledon 2025 în turul al doilea, jucătoarea din Italia fiind învinsă de rusoaica Kamilla Rakhimova. Este a patra favorită din TOP 5 de pe tabloul feminin de simplu care este eliminată prematur de la All England Club.

Cap de serie patru și finalistă în 2024, Paolini nu a putut trece de Kamilla Rakhimova, jucătoarea din Rusia având câștig de cauză după un meci de trei seturi, scor 4-6, 6-4, 6-4.

Paolini intră astfel pe lista marilor favorite care părăsesc Wimbledon foarte devreme în 2025.

