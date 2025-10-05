Realități alternative create în colaborare de artiști și cercetători, pe tema schimbărilor climatice/ O expoziție va prezenta rezultatele colaborării, în octombrie

Proiectul art-science Otherwise Residency, dezvoltat de Asociația Culturală Marginal, propune o abordare radicală, explorând cum putem depăși rolul artei ca simplu traducător de concepte științifice, pentru a deveni un partener în producția de cunoaștere, prin colaborare interdisciplinară, scrie publicația Zilesinopti.ro

Artiștii implicați în proiect au lucrat alături de echipe de cercetare de la Institutul de Biologie București și de la 2Celsius, investigând diferite fațete ale crizei climatice, pornind de la patru proiecte de cercetare științifică și generare de politici publice: studiul rezilienței plantelor (Laura Cinti și dr. Roxana Nicoară), bacterii cu potențial biotehnologic pentru bioremediere (Sabina Suru alături, de dr. Simona Neagu și dr. Mihaela Stancu), bioacustică și poluarea fonică urbană (Ida Hiršenfelder și cercetătoarele Andreea și Mihaela Ciobotă) și emisiile fugitive de metan (Andreea Săsăran, alături de Mihai Stoica și Theophile Humann).

În cadrul acestor demersuri, artiștii au participat activ la procesele de cercetare, de la analiza literaturii de specialitate la vizite de lucru pe teren și în laboratoarele de la Institutul de Biologie.

După o primă etapă de imersiune în proiectele de cercetare, artistele au trecut printr-o fază de reflecție și interpretare a experiențelor lor, urmată de etapa experimentală și de producție, care propune noi proiecte artistice ce abordează impactul societal al cercetării științifice.

Rezultatul acestui proces inovativ de colaborare va fi prezentat public într-o expoziție, care va avea loc în luna octombrie, la Atelier 030202 din București, marcând astfel punctul culminant al rezidenței.

Expoziția urmărește să fie mai mult decât o simplă prezentare de lucrări – este o invitație la a privi urgențele climatice prin sunete, texturi și metafore, nu doar prin cifre și date.

Prin punerea în prim-plan a artei ca spațiu de analiză critică, Otherwise Residency contribuie la misiunea Marginal de a facilita contexte în care alăturarea unor domenii aparent diferite poate deschide noi perspective. Arta, ca spațiu de analiză critică și tensiune constructivă între diferite moduri de cunoaștere, poate oferi o înțelegere mai profundă și mai nuanțată a realității.