Prima reacție a lui Andrej Babis, miliardarul populist judecat pentru corupție, după ce a câștigat alegerile parlamentare din Cehia: ”Ucraina nu este pregătită pentru UE, dar vom continua să o ajutăm” / Anunță o posibilă colaborare cu extrema dreaptă

Miliardarul Andrej Babis, al cărui partid a ieşit în frunte sâmbătă în alegerile legislative din Republica Cehă, a ţinut să-i asigure pe alegători de sentimentele sale pro-europene, după o întâlnire cu preşedintele Petr Pavel duminică dimineaţă, pentru a începe discuţiile privind viitorul guvern, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Am discutat despre rezultatele alegerilor şi despre imaginea noastră în cadrul NATO şi al UE. Văd informaţii negative care circulă în străinătate şi cred că este nedrept”, a declarat Babis, fost prim-ministru în 2017-2021, adăugând că doreşte ca „Europa să funcţioneze bine”.

Cu 34,51% din voturi, sau 80 din cele 200 locuri din parlament, conform rezultatelor finale, partidul său, Ano (Acţiunea cetăţenilor nemulţumiţi), nu are majoritate, dar Babis a afirmat că intenţionează să guverneze singur ţara central-europeană cu 10,9 milioane de locuitori, membră a NATO şi a Uniunii Europene.

„Avem 108 locuri cu Motoriştii (dreapta, 6,8%, 13 locuri) şi SPD (Partidul libertăţii şi democraţiei directe, extremă dreapta, 7,8% din voturi, 15 locuri), aceeaşi poziţie de plecare ca şi guvernul actual. Nu este preferinţa noastră, dar asta este ceea ce e posibil”, a explicat Babis duminică.

Intervievat seara de media publică ucraineană Suspilne, Babis a menţionat şi că Praga nu va renunţa la sprijinul său pentru Kiev. „Ajutăm Ucraina prin intermediul UE, care ajută Ucraina (…) şi aşa vom continua să ajutăm”, a spus el.

El a mai notat că Ucraina „nu este pregătită pentru UE”, subliniind: „Trebuie mai întâi să punem capăt războiului”.

Potrivit observatorilor, revenirea sa la putere ar putea însemna o apropiere de Ungaria şi Slovacia, care au refuzat orice ajutor militar Ucrainei şi blochează sancţiunile împotriva Rusiei.