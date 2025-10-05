G4Media.ro
Sorana Cîrstea, pe terenul de joc cu ocazia turneului WTA de la Cincinnati.
Sorana Cirstea / Sursa foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sorana Cîrstea, duel cu Jelena Ostapenko în primul tur la Wuhan. Cu cine va juca Jaqueline Cristian

5 Oct

Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko, locul 24 mondial, în primul tur la turneul WTA 1000 de la Wuhan, informează News.ro.

În cazul în care trece de Ostapenko, Sorana va evolua învingătoarea meciului dintre americanca Emma Navvarro, favorită 14, şi chinezoaica Shuai Zhang, beneficiara unui wild card.

Cealaltă jucătoare din România prezentă pe tabloul principal la Wuhan, Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, va evolua cu americanca McCartney Kessler, locul 39 WTA.

Dacă trece de Kessler, Cristian va evolua în turul doi cu favorita 8, kazaha Elena Rîbakina.

Turneul de la Wuhan este dotat cu premii totale de 3,654,963 de dolari.

