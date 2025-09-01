G4Media.ro
Reacția PSD la amenințarea premierului Ilie Bolojan cu demisia: primarii social-democrați vor ieșirea de la guvernare

Reacția PSD la amenințarea premierului Ilie Bolojan cu demisia: primarii social-democrați vor ieșirea de la guvernare

Mai mulți primari PSD au declarat luni pentru Digi24 că partidul ar trebui să iasă de la guvernare pentru a bloca reforma administrativă susținută de Ilie Bolojan. Replica lor a venit după ce Bolojan le-a transmis duminică partenerilor de guvernare că își va depune mandatul dacă partidele nu acceptă concedieri în administrația locală, astfel încât mediul bugetar să împartă costurile austerității cu mediul privat.

Deputatul PSD Mihai Ghigiu susține că amenințarea premierului Ilie Bolojan cu demisia este „o dovadă de imaturitate”. „Nu poți să spui – îmi iau jucăriile și plec”, a declarat acesta la Digi24.

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a declarat pe holurile Parlamentului că decizia îi aparține premierului: „Este o decizie unilaterală”.

  1. Pai primarii PSD+PNL si-au bagat in primarii toti colegii de parti, prietenii, nepotii, amantele.
    Decat sa fie concediati toti astia PSD prefera sa iasa de la guvernare.
    Unde mai pui ca Bolojan vrea sa mai taie si din banii pentru „Anghel Saligny”, prin care primarii fura cu nerusinare…

