Reacția lui Lewis Hamilton după calificările de la Monza: „Locurile patru și cinci înseamnă progres” / Britanicul va porni de pe locul 10 în cursă din cauza unei penalizări

Lewis Hamilton a văzut progres și a găsit putere într-o mare roșie după prima sa sesiune de calificări la Monza ca pilot Ferrari, sâmbătă, transmite Reuters.

De șapte ori campion mondial de Formula 1, britanicul s-a calificat pe locul cinci, cu coechipierul său Charles Leclerc pe patru, dar va coborî pe 10 după aplicarea unei penalizări preluate din cursa de săptămâna trecută de la Zandvoort.

În ciuda acestei lovituri, Hamilton a văzut multe aspecte pozitive, la doar o săptămână după ce el și Leclerc s-au ciocnit la Marele Premiu al Țărilor de Jos și la mai puțin de o lună după ce își descria prestația drept „inutilă”.

„Ultimele câteva curse au fost dificile… dar am lăsat totul în urmă și suntem concentrați să ne facem treaba și să absorbim lucrurile pozitive și pasiunea fanilor”, a spus pilotul de 40 de ani.

„Desigur, nu suntem unde vrem să fim, dar locurile patru și cinci înseamnă progres și vreau să continui să lucrez cu inginerii mei pentru a extrage mai mult.”

Hamilton, de cinci ori învingător la Monza, nu a mai urcat pe podium în cele 15 curse disputate de când s-a alăturat Ferrari, venind de la Mercedes în ianuarie, și nu a mai câștigat de mai bine de un an, exceptând o cursă sprint de sâmbătă.

Chiar și când concura pentru Mercedes, Hamilton avea numeroși fani italieni – dar, în combinezonul roșu și în ciuda dificultăților evidente de adaptare la mașină și la echipă, el a simțit cu adevărat dragostea pentru tot ceea ce înseamnă Ferrari.

„Până acum a fost incredibil, uimitor. Nu știu ce alt cuvânt să folosesc”, a spus el.

„Să ajung la fabrică miercuri, să conduc până la Milano și să văd atâția oameni, iar apoi să vin la circuit și tifosii sunt peste tot, ascunși după copaci. Sunt atât de mulți. Când părăsești circuitul, sunt de ambele părți cât vezi cu ochii și este incredibil să vezi dragostea pe care oamenii o au pentru această echipă. Nu există nimic asemănător.”