Reabilitarea Teatrului de Vară din Mamaia a fost oprită / Președintele CJ Constanța: ”Firma de acolo a intrat în insolvență”

Licitația pentru lucrările de la Teatrul de Vară din Mamaia va fi reluată, deși lucrările începuseră de la sfârșitul lunii aprilie 2025. Șeful Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a declarat marți, într-o conferință de presă, că firma care a câștigat contractul a intrat în insolvență, anunță Info Sud-Est.

Una din firmele câștigătoare, Almma Contractors Group SRL a intrat în insolvență.

„Vestea proastă este că Teatrul de Vară, firma de acolo, a intrat în insolvență. Nu avem de ce să ascundem. Parcă este blestemat. Reluăm licitația”, a declarat Mitroi.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost dat la finalul lunii aprilie 2025. Până în prezent au fost executate lucrări conform graficului, unul dintre subsoluri fiind deja finalizat, au precizat reprezentanții CJC pentru Info Sud-Est.

În vara anului trecut a fost semnat contractul pentru reabilitarea Teatrului de Vară din Mamaia, de peste 3 milioane de euro, locul care a adunat, în jumătate de secol de istorie cele mai multe nume de artişti din România.

Cinci firme cunoscute pentru contractele publice câștigate în Constanța urmau să se ocupe astfel de lucrări. Două dintre ele sunt anchetate și în dosarul de corupție din Portul Constanța. Este vorba despre Almma Contractors Group SRL și ABC VAL. Citește mai multe detalii despre dosar aici și despre firme aici.

Asocierea câștigătoare este Almma Contractors Group SRL – Europroiect SRL, alături de alte trei firme subcontractante: ABC VAL, Quick Service și Standard Pro Instal SRL.

Investiția va trebui finalizată în aproape 2 ani, din care trei luni sunt alocate pentru proiectare. Licitația publică a fost adjudecată în august 2024.