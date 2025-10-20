Randamentele titlurilor americane de stat cresc ușor, pe măsură ce investitorii evaluează starea economiei SUA

Randamentele titlurilor de stat americane au crescut ușor, pe măsură ce investitorii au evaluat starea economiei SUA și shutdown-ul guvernamental a intrat în a patra săptămână, scrie CNBC.

La ora 5:12 a.m. ET, randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a crescut cu mai puțin de un punct de bază, până la 4,014%. Randamentul obligațiunilor de stat pe 2 ani a înregistrat o variație nesemnificativă, la 3,47%. Randamentul obligațiunilor pe 30 de ani a crescut, de asemenea, cu mai puțin de un punct de bază, la 4,609%.

Un punct de bază este egal cu 0,01%, iar randamentele și prețurile se mișcă în direcții opuse.

Shutdown-ul guvernamental a intrat în a patra săptămână, deoarece legislatorii republicani și democrați nu au reușit să ajungă la un compromis privind bugetul federal. Închiderea a oprit publicarea datelor economice, inclusiv a rapoartelor periodice, cum ar fi cererile săptămânale inițiale de șomaj.

Săptămâna aceasta va fi publicat vineri indicele IPC pentru septembrie, care va oferi informații despre starea economiei înaintea reuniunii FOMC de săptămâna viitoare.

„Investitorii par să nu fie prea îngrijorați până acum, dar mulți economiști își exprimă îngrijorarea că o închidere prelungită ar putea afecta creșterea PIB-ului trimestrial”, a declarat Katie Nixon, director de investiții la Northern Trust, într-o notă adresată clienților. „Cu toții recunosc, însă, că aceasta ar reprezenta o încetinire temporară, care ar fi urmată probabil de o perioadă de recuperare.”

Între timp, investitorii sunt optimiști că tensiunile comerciale dintre SUA și China se calmează, întrucât amenințarea cu aplicarea unei taxe suplimentare de 100% asupra importurilor chineze începând cu 1 noiembrie pare mai puțin probabilă.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri că se așteaptă să se întâlnească săptămâna aceasta cu vicepremierul chinez He Lifeng în Malaezia pentru a încerca să prevină o escaladare a tarifelor SUA asupra produselor chinezești, pe care președintele Donald Trump le-a calificat drept nesustenabile.