Rafila, despre vaccinarea antigripală: Lucrurile au mers bine în acest an, cred că o să depăşim semnificativ acoperirea vaccinală de anul trecut / Proiectul prin care compensăm vaccinurile sau putem să facem vaccinuri direct în farmacie începe să-şi arate rezultatele

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că în acest sezon rece campania de vaccinare antigripală se derulează mai bine decât în sezonul trecut, numărul persoanelor imunizate împotriva gripei fiind mai mare comparativ cu aceeaşi perioadă din 2023.

”La gripă lucrurile au mers bine în acest an, cred că o să depăşim semnificativ acoperirea vaccinală de anul trecut. Am depăşit bine un milion de doze administrate la sfârşitul lunii noiembrie, vaccinarea continuă, sunt optimist că tot mai mulţi români se vor imuniza împotriva gripei şi proiectul nostru prin care compensăm vaccinurile sau putem să facem vaccinuri direct în farmacie începe să-şi arate rezultatele. Discutăm despre vaccinarea adulţilor, în primul rând, dar există şi copii care sunt vaccinaţi şi sper că în acest an vom avea o epidemie mai puţin gravă decât cea care a fost anul trecut şi care a produs numeroase îmbolnăviri şi chiar şi victime”, a afirmat Alexandru Rafila, marţi seară, la Medika TV.

Ministrul a arătat că situaţia ”satisfăcătoare” ar fi cea în care anul acesta ar fi administrate 1,5-1,7 milioane de doze de vaccin antigripal.

”Probabil că ar trebui să ajungem la trei milioane, trei milioane trei sute de mii de doze administrate ca să fim siguri că nu mai există izbucniri epidemice în România, dar mai avem un drum de parcurs până acolo. Oricum, eu sunt încurajat de rezultate, de faptul că foarte multă lume s-a vaccinat chiar dacă nu a fost o campanie de promovare aşa de intensă, rezultatele au fost deja mai bune decât cele de anul trecut”, a adăugat Alexandru Rafila.