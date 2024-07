Raed Arafat: Suntem în miezul unor schimbări radicale de climă / Din păcate, mergem spre o nouă normalitate, care înseamnă fenomene extreme – canicule, furtuni, poate tornade

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, vineri, că schimbările climatice au dus la apariţia unor fenomene extreme în toatre anotimpurile. Vara avem ”canicule, furtuni, poate tornade”, deja anul 2024 fiind mai cald decât anteriorul, transmite News.ro.

”Din păcate, chiar dacă multă lume mai are dubii, eu spun că suntem în miezul unor schimbări radicale de climă, şi în modul în care se manifestă sezonul de vară, sezonul de iarnă, sezonul de toamnă, de primăvară. Deci vara, în fiecare an avem recorduri faţă de cel anterior. Am început să avem record faţa de era pre-industrială, acum avem record faţă de anul 2023. Anul ăsta e mai cald decât 2023. Să vedem anul următor”, a declarat, vinery seară, la Digi 24, Raed Arafat.

Acesta afirmă că, ”din păcate, mergem spre o nouă normalitate, care înseamnă fenomene extreme – canicule, furtuni, poate tornade, care au mai apărut, şi alte fenomene, inundaţii”.

”Poate iarna să avem temperaturi extrem de scăzute, cum s-a întâmplat anul ăsta în Suedia. Aşa că, perioada de schimbări climatice şi încălzirea globală nu înseamnă numai temperaturi mari. Pot să fie şi temperaturi foarte scăzute iarna, cum s-a întâmplat anul ăsta în Suedia”, a mai declarant Arafat.

Acesta crede că ”va trebui să ne adaptăm şi în modul în care trăim în natura pe care noi am «stricat-o» într-o formă sau alta, şi să încercăm să reparăm situaţia”.

”Dar reparaţia va dura foarte mult”, a adăugat şeful DSU, precizând că în weekend nu se vor emite mesaje RO-Alert pentru caniculă, întrucât aceasta a fost anunţată. RO-Alert se va transmite doar dacă vor apărea furtuni.

Sâmbătă şi duminică cea mai mare parte a ţării va fi sub cod roşu de caniculă, cu temperaturi de 41 de grade.