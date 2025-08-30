G4Media.ro
Radu Marinescu, despre protestele magistraţilor: Categoric nu poate să fie o grevă.…

radu marinescu
sursa foto: Facebook/ Radu Marinescu

Radu Marinescu, despre protestele magistraţilor: Categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici grevă mascată nu poate să fie, până la urmă

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a precizat că magistraţii nu pot intra în grevă, nici măcar într-o grevă masată, acest lucru fiind interzis de lege, transmite News.ro.

”În ceea ce priveşte protestele, categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici grevă mascată nu poate să fie, până la urmă. Până în momentul de faţă, Ministerul Justiţiei nu a primit o înştiinţare oficială despre o formă de protest generală, uniformizată, cu limite, cu un conţinut concret, cu nişte temeiuri”, a declarat Radu Marinescu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Ministrul Justiţiei a precizat că magistraţii decid dacă judecă sau amână o cauză.

”La nivel individual, fiecare parchet, instanţă au decis nişte… Din experienţa unor situaţii anterioare s-a văzut că ele difereau de la organ judiciar la organ judiciar şi poate unele, într-un exces, refuzau să judece cauze care reflectau o urgenţă, ceea ce nu este în regulă. Pe de altă parte, magistratul este cel care, intrând în sala de judecată, stabileşte ce cauză se amână sau se judecă. Asta este lăsată la aprecierea judecătorului. Pentru noi este foarte importantă independenţa judecătorului. Nu dorim să aducem atingere independenţei sistemului judiciar pentru că este fundamental în statul de drept. De aceea, preocuparea este şi va rămâne de a se asigura constituţionalitatea unui demers şi vom vedea dacă se va ajunge la CCR”, a afirmat Marinescu.

Întrebat dacă se aşteaptă ca legea privind pensionarea magistraţilor să ajungă la CCR, ministrul Justiţiei nu a exclus această posibilitate.

”Este posibil, dacă va fi contestată, să se ajungă şi la Curtea Constituţională. Există şi această posibilitate şi vom vedea CCR ce evaluare va face”, a precizat Radu Marinescu.

Instituţii din sistemul judiciar din ţară au demarat proteste faţă de proiectul de lege care modifică pensiile magistraţilor.

Judecători şi procurori din mai multe judeţe au transmis factorului politic din Executiv şi Parlament ”solicitarea fermă” de a ”înceta campania agresivă” împotriva magistraţilor.

Toate cele 16 Curţi de Apel din ţară solicită retragerea proiectului care îi vizează pe magistraţi.

