Premierul Georgiei amenință cu represalii împotriva opoziţiei politice, după protestele de sâmbătă / Zeci de mii de georgieni au ieșit în stradă după alegerile parlamentare și au încercat să intre în palatul prezidențial

Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidzé a promis duminică represalii împotriva opoziţiei după manifestaţiile electorale din ziua precedentă, marcate în special de o încercare a protestatarilor de a pătrunde în palatul prezidenţial, respinsă de poliţie, potrivit AFP, citată de News.ro.

Zeci de mii de manifestanţi pro-europeni s-au adunat sâmbătă seara în centrul oraşului Tbilisi pentru a protesta împotriva guvernului, în ziua în care au avut loc alegerile locale boicotate de o parte a opoziţiei şi câştigate de partidul de la putere, Visul Georgian.

Poliţia a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a împiedica protestatarii să pătrundă în palatul prezidenţial. Au avut loc şi ciocniri între poliţie şi manifestanţi, care au ridicat baricade şi le-au incendiat.

„Mai multe persoane au fost deja arestate, în primul rând organizatorii tentativei de răsturnare a puterii”, a declarat duminică jurnaliştilor dl Kobakhidzé. „Nimeni nu va rămâne nepedepsit (…) mulţi alţii trebuie să se aştepte la condamnări”, a adăugat el.

Anterior, el calificase protestele drept „o tentativă de lovitură de stat”, asigurând că acestea fuseseră „planificate de serviciile de informaţii străine”, fără a le numi.

„Această forţă politică – o reţea de agenţi străini – va fi complet neutralizată şi nu va mai avea voie să intervină în politica georgiană”, a continuat el duminică, făcând referire la principalul partid de opoziţie, Mişcarea Naţională Unită (MNU) a fostului preşedinte încarcerat Miheil Saakaşvili.

Sâmbătă, ministrul de Interne a declarat că a deschis o anchetă pentru „apeluri la răsturnarea violentă a ordinii constituţionale şi a autorităţii statului” şi că a arestat cinci lideri ai protestelor, care riscă până la nouă ani de închisoare.

Visul Georgian, la putere din 2012, este acuzat de detractorii săi de derapaje autoritare şi de intenţia de a renunţa la ambiţiile ţării de a adera la UE pentru a se apropia de Moscova.

Puterea neagă şi acuză, la rândul său, opoziţia că încearcă să preia puterea prin forţă şi Occidentul că doreşte să utilizeze această fostă republică sovietică din Caucaz pentru a deschide un al doilea front împotriva Moscovei.

Potrivit comisiei electorale, Visul Georgian a obţinut majoritatea în toate municipalităţile participante la alegerile de sâmbătă, care au fost boicotate de mai multe partide de opoziţie.

Saakashvili, care ispăşeşte o pedeapsă de 12 ani şi jumătate de închisoare pentru abuz de putere, printre alte acuzaţii, şi-a chemat susţinătorii să manifesteze pentru ceea ce el a numit „ultima şansă” de a salva democraţia georgiană.