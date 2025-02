Radu Dragomir, un utilizator de Facebook, afirmă că a fost „vizitat” de trei ori de polițiști într-o singură zi, după ce a postat un pamflet în care a folosit termenul „milițian”, utilizat de Călin Georgescu la adresa lui Cătălin Predoiu

Radu Dragomir, un utilizator de Facebook, afirmă că a fost vizitat de trei ori de poliție într-o singură zi, după ce a postat un pamflet pe Facebook în care folosea termenul „milițian” la adresa ministrului de Interne, Cătălin Predoiu. Surse din poliție au declarat pentru G4Media că polițiștii s-au deplasat într-adevăr la locuința lui Radu Dragomir după ce au primit o „sesizare”. Potrivit surselor citate, acesta ar fi primit un avertisment legat de folosirea unui limbaj jignitor într-un spațiu public.

„Eu am fost dintotdeauna un cetățean în banca lui, model chiar. Impozite plătite la zi, fără amenzi (ultimul radar a fost acum vreo 15 ani, ORGANELE care citesc aici pot confirma) și fără scandal (am avut totuși o tulburare a ordinii publice când m-am îmbătat cu un coleg de liceu într-un parc dar s-a întâmplat la Constanța în vara lui 1986, sper că s-a prescris). Și cum îmi trăiam eu viața mea banală, m-am trezit în seara asta cu 3 (TREI) vizite la domiciliu din partea polițiștilor. Vecinii deja se baricadaseră în apartamente, c-au zis că-i groasă rău. Pentru mine a fost o premieră. Nu m-a vizitat miliția pe vremea lui Ceaușescu, nu m-a vizitat poliția pe vremea lui Iliescu sau Dragnea, dar au venit acum, în prag de pensie. DE TREI ORI. Eu v-am zis că nu mai e nimic normal în țara asta și că 2025 va fi un an crunt, iată că mi-a venit confirmarea la ușă în seara asta”, a scris miercuri dimineața Radu Dragomir pe pagina sa de Facebook, comentând ulterior ironic: „Trei într-o seară n-au avut nici ăia de la Nordis”.

În cursul zilei de marți, acesta postase pe Facebook un dialog imaginar între Călin Georgescu și bodyguardul său, legat de perchezițiile efectuate de poliție la locuita șefului de campanie a fostului candidat la Președinție. Perchezițiile au fost anunțate pe Facebook chiar de Călin Georgescu, care l-a acuzat pe „miliţianul Predoiu” că a trimis mascaţii acasă la şeful său de campanie, Radu Pally.

Cum arată dialogul imaginat de Radu Dragomir:

„Dili: Românii trebuie să înțeleagă că viața e iubire, că iubirea e totul. Iubirea nu este o relație, este exprimarea ta către toți cei din jurul tă… Bodyguard: Șefu, au năvălit mascații peste Radu Pally Dili: PREDOIULE MILIȚIANULEEE!! ”

G4Media a solicitat un punct de vedere de la Poliție și îl va publica în momentul în care îl va primi. De notat că postarea inițială a lui Radu Dragomir avea formularea: „Dili: PREDOIULE FMM DE MILIȚIAN JEGOS BĂ NENOROCITULE!! „, fiind ulterior editată astfel: „Dili: PREDOIULE MILIȚIANULEEE!! „.

În cursul serii de marți, acesta a precizat că nu a făcut decât să preia termenul „milițian” folosit de Călin Georgescu, într-o postare adresată ministrului de Interne:

“Mult stimate domnule ministru Cătălin Predoiu. Doresc să vă explic faptul că nu eu v-am numit „milițian” în pamfletul de mai jos, ci domnul candidat Călin Georgescu în această dimineață, după cum sunt sigur că ați aflat deja. Așa îl alint eu pe CG, „Dili” sau „Dilimache”, de vreo două luni. Am simțit nevoia să lămuresc acest aspect în speranța că nu voi mai primi vizite la domiciliu seara din partea organelor de ordine ale MAI, care „monitorizează internetul în acest context politic actual deosebit de delicat” și care au crezut că v-am înjurat, Doamne ferește! Vă mulțumesc cu deosebit respect”.

Context.

Marţi, locuinţa şefului de campanie al fostului candidat independent la Preşedinţie Călin Georgescu a fost percheziţionată, acţiunea desfăşurându-se, conform IGPR, ”în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unităţii de parchet competente şi cu respectarea cadrului legal în vigoare”. Anunţul despre percheziţii a fost făcut pe Facebook chiar de Călin Georgescu, care consideră că este vorba despre un abuz, potrivit news.ro.

”Miliţianul Predoiu şi nişte procurori au trimis în această dimineaţă mascaţii acasă la şeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz – nu ne puteţi intimida – nu putem fi îngenunchiaţi”, a scris Georgescu pe Facebook.

Ulterior, tot pe pagina sa de Facebook, Georgescu a anunţat că a fost percheziţionat şi sediul Asociaţiei „Pământul Strămoşesc”, al cărei membru fondator este. Asociaţia respectivă promovează ”Programul Naţional Hrană, Apă, Energie”.

Ca reacţie la acuzaţiile lui Georgescu, IGPR a precizat că ”activităţile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unităţii de parchet competente şi cu respectarea cadrului legal în vigoare”.

”Nu este adevărat că am trimis «mascaţii» la adresa domnului Georgescu şi n-am trimis mascaţii la adresa niciunui cetăţean din România, niciodată. Nu este adevărat că am inspirat sau ordonat un dosar domnului Georgescu sau oricărui alt cetăţean din România. Nu este adevărat că mă ocup de dosare sau fac dosare sau mă interesez de dosare, nu am făcut-o niciodată, nici ca ministru al Justiţiei, nici ca ministru de Interne”, a declarat, marţi seară, Cătălin Predoiu, întrebat despre acuzaţiile aduse de Călin Georgescu la adresa sa.

Totodată, Predoiu a arătat că va merge în Parlament pentru a da explicaţiile cerute de Partidul Oamenilor Tineri, care a reclamat „practicile securiste” pe care Cătălin Predoiu le-ar folosi „în scop politic”.