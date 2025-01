Racheta New Glenn a lui Jeff Bezos decolează pentru prima dată

Compania spațială americană Blue Origin a miliardarului Jeff Bezos a lansat pentru prima dată joi, 16 ianuarie, racheta sa de mari dimensiuni New Glenn, conform unei transmisiuni video, un zbor inaugural care era așteptat de ani de zile, transmite BFM TV.

Cu o înălțime de 98 de metri, adică de mărimea unei clădiri cu 30 de etaje, New Glenn a decolat cu succes în jurul orei 2.03 (8.03, ora Parisului) de la portul spațial Cape Canaveral din Florida.

The NG-1 countdown clock is proceeding. The three-hour launch window opens at 1 a.m. EST (0600 UTC).

Live webcast begins here 20 minutes before launch.https://t.co/wDtmxoDKRs

— Blue Origin (@blueorigin) January 16, 2025