Putin îi propune lui Trump prelungirea cu un an a tratatului privind armele nucleare New Start

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că este dispus să prelungească cu un an ultimul tratat de control al armamentului între Washington și Moscova, care limitează numărul de arme nucleare ale fiecărei părți, dacă președintele american Donald Trump va face același lucru, transmite agenția Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Noul tratat de reducere a armelor strategice, cunoscut sub numele de New Start, limitează numărul de ogive nucleare strategice pe care Statele Unite și Rusia le pot desfășura, precum și desfășurarea de rachete și bombardiere terestre și submarine pentru transportul acestora.

Acest tratat privind armele nucleare urmează să expire la 5 februarie 2026.

Cu puțin mai mult de patru luni înainte de expirare, divergențele legate de războiul din Ucraina fac ca Rusia și Statele Unite să nu fi început discuții privind reînnoirea sau revizuirea tratatului în cauză. Donald Trump și-a exprimat însă dorința de a încheia un nou acord de control al armelor nucleare, inclusiv cu China.

În cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate rus, Vladimir Putin a declarat că este dispus să prelungească tratatul New Start cu un an, în interesul neproliferării globale, și să contribuie la stimularea dialogului cu Washingtonul privind viitorul tratatului, cu condiția ca Donald Trump să fie dispus să facă același lucru.

„Rusia este pregătită să continue să respecte limitele numerice centrale ale tratatului New Start timp de un an, începând cu 5 februarie 2026”, a declarat președintele rus.

„Ulterior, pe baza unei analize a situației, vom decide dacă este oportun să menținem aceste restricții voluntare autoimpuse”, a adăugat el.

„Considerăm că această măsură va fi viabilă numai dacă Statele Unite vor acționa în același mod și nu vor lua măsuri care să submineze sau să încalce echilibrul existent al capacităților de descurajare”, a declarat Vladimir Putin.