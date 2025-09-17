Purtătorul de cuvânt al guvernului spaniol vorbește despre posibilitatea Spaniei de a boicota Campionatul Mondial 2026 dacă Israelul se va califica

Purtătorul de cuvânt al guvernului spaniol, Patxi Lopez, a lăsat să se înțeleagă că Spania ar putea boicota Cupa Mondială de fotbal din 2026 dacă Israel se califică, transmite L’Equipe.

Guvernul spaniol, deosebit de implicat în susținerea cauzei palestiniene, a sprijinit în mod deschis și manifestațiile împotriva participării echipei Israel-Premier Tech la ultima ediție a Vuelta. Premierul socialist Pedro Sanchez și miniștrii săi au cerut ca echipele israeliene să fie excluse din competițiile sportive, după modelul echipelor rusești, interzise de la participare din februarie 2022, odată cu invazia Ucrainei.

În acest sens, Lopez, purtătorul de cuvânt al Partidului Socialist în Congresul Deputaților, a sugerat că naționala Spaniei ar putea boicota Cupa Mondială 2026 din Statele Unite, Canada și Mexic în cazul unei calificări a Israelului. „Vom vedea la momentul potrivit”, a declarat marți politicianul basc. O declarație interpretată drept o modalitate de a pune presiune pe forurile internaționale, în condițiile în care selecționata Israelului ocupă în prezent locul 3 în grupa sa de calificare, la egalitate de puncte (9) cu Italia, aflată pe locul 2, și păstrează șanse de accedere la baraj.

În același timp, selecționata „Furia Roja” ocupă prima poziție în grupa sa, cu două victorii din două posibile, trecând fără emoții de deplasările din Turcia (6-0) și Georgia (3-0).

Pe aceeași linie, Spania și-a exprimat intenția de a boicota și următoarea ediție a Eurovisionului dacă Israel nu va fi exclus, urmând exemplul Irlandei, Islandei, Sloveniei și Țărilor de Jos.