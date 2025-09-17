G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Purtătorul de cuvânt al guvernului spaniol vorbește despre posibilitatea Spaniei de a…

Finala Euro 2024, Spania - Anglia
Sursă foto: UEFA Euro 2024

Purtătorul de cuvânt al guvernului spaniol vorbește despre posibilitatea Spaniei de a boicota Campionatul Mondial 2026 dacă Israelul se va califica

Sportz17 Sep • 95 vizualizări 1 comentariu

Purtătorul de cuvânt al guvernului spaniol, Patxi Lopez, a lăsat să se înțeleagă că Spania ar putea boicota Cupa Mondială de fotbal din 2026 dacă Israel se califică, transmite L’Equipe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Guvernul spaniol, deosebit de implicat în susținerea cauzei palestiniene, a sprijinit în mod deschis și manifestațiile împotriva participării echipei Israel-Premier Tech la ultima ediție a Vuelta. Premierul socialist Pedro Sanchez și miniștrii săi au cerut ca echipele israeliene să fie excluse din competițiile sportive, după modelul echipelor rusești, interzise de la participare din februarie 2022, odată cu invazia Ucrainei.

În acest sens, Lopez, purtătorul de cuvânt al Partidului Socialist în Congresul Deputaților, a sugerat că naționala Spaniei ar putea boicota Cupa Mondială 2026 din Statele Unite, Canada și Mexic în cazul unei calificări a Israelului. „Vom vedea la momentul potrivit”, a declarat marți politicianul basc. O declarație interpretată drept o modalitate de a pune presiune pe forurile internaționale, în condițiile în care selecționata Israelului ocupă în prezent locul 3 în grupa sa de calificare, la egalitate de puncte (9) cu Italia, aflată pe locul 2, și păstrează șanse de accedere la baraj.

În același timp, selecționata „Furia Roja” ocupă prima poziție în grupa sa, cu două victorii din două posibile, trecând fără emoții de deplasările din Turcia (6-0) și Georgia (3-0).

Pe aceeași linie, Spania și-a exprimat intenția de a boicota și următoarea ediție a Eurovisionului dacă Israel nu va fi exclus, urmând exemplul Irlandei, Islandei, Sloveniei și Țărilor de Jos.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. Premierul spaniol, de cand este achetata contoarta, si-a gasit alte preocupari! La anul am auzit ca se va lega cu lanturi de gardurile de protectie la startul primei etape din turul Spaniei. Asta, daca nu-l interzice!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.