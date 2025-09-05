G4Media.ro
Publicarea primelor elemente ale anchetei privind accidentul de funicular de la Lisabona…

funicular lisabona portugalia2
sursa foto: Captură video

Publicarea primelor elemente ale anchetei privind accidentul de funicular de la Lisabona a fost amânată pentru sâmbătă după-amiază

Instituţia portugheză responsabilă de investigarea accidentelor feroviare a amânat de vineri pentru sâmbătă publicarea unei note care prezintă „primele constatări confirmate” privind accidentul funicularului care a ucis 16 persoane miercuri la Lisabona, a anunţat aceasta pentru agenţia de ştiri Lusa, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Nu este posibil să publicăm raportul astăzi” şi a fost reprogramat pentru „sâmbătă după-amiază”, a declarat un purtător de cuvânt al Biroului pentru Prevenirea şi Investigarea Accidentelor Aeriene şi Feroviare (GPIAAF) pentru agenţia naţională de ştiri lusitană.

Acest organism va trebui apoi să publice un raport preliminar „probabil în termen de 45 de zile”, a declarat joi directorul său, Nelson Oliveira.

Unul dintre vagoanele emblematicului funicular Gloria, o atracţie turistică populară în capitala Portugaliei, a deraiat şi s-a izbit de o clădire din centrul oraşului miercuri seară. Cinci cetăţeni portughezi şi unsprezece străini au murit în accident. Alte douăzeci de persoane, printre care şi un băieţel de trei ani, au fost rănite.

