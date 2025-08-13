PSG – Tottenham Hotspurs în Supercupa Europei: cine transmite la tv partida / Toate detaliile despre înfruntare și echipele probabile

Câștigătoarea UEFA Champions League 2025, Paris Saint-Germain, întâlnește într-un cadru special, în Supercupa Europei, triumfătoarea din UEFA Europa League 2025, miercuri seară. Confruntarea se poate vedea în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 începând cu ora 22:00.

Partida se va desfășura la Udine, în Italia, pe stadionul Friuli.

Este ediția cu numărul 49 a Supercupei Europei. Echipa care a câștigat Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor a triumfat în 29 de ocazii.

La centrul terenului va fi arbitrul portughez Joao Pinheiro, asistat de Bruno Jesus și Luciano Maia. Rezervă va fi azerul Elchin Masiev, iar în camerra VAR se va afla portughezul Tiago Martins.

Câştigătorii Cupei UEFA/UEFA Europa League au câştigat opt din cele 25 de finale de când Cupa Cupelor a fost desfiinţată în 1999 – cu toate acestea, de la Zenit în 2008, singurul club câștigător de Europa Leauge care a reuşit acest lucru este Atlético de Madrid, în 2010, 2012 şi 2018.

Fundașul român Radu Drăgușin este legitimat la Spurs pentru acest meci, dar nu va juca din cauza unei accidentări.

Echipele probabile

Posibilele echipe pentru duelul din această seară:

Paris Saint-Germain: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Antrenor: Luis Enrique

Tottenham Hotspur: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Bentancur, Palhinha – Kudus, Sarr, Odobert – Richarlison. Antrenor: Thomas Frank

Statistici interesante legate de partidă

PSG și Spurs s-au mai întâlnit doar o singură dată în istorie, într-o partidă amicală din turneul International Champions Cup, încheiat în favoarea londonezilor, scor 2-4;

PSG a câștigat cinci din cele opt meciuri disputate împotriva echipelor engleze (Î3), pierzându-l pe ultimul cu 0-3 în finala FIFA Club World Cup împotriva celor de la Chelsea;

Este doar a doua oară când o echipă franceză joacă în meciul pentru Supercupa Europei. Ultima dată a făcut-o tot PSG, pierzând în fața lui Juventus în 1997, scor 9-2;

Tottenham este a opta echipă engleză care se luptă pentru trofeul Supercupei. Șase dintre cele șapte echipe anterioare au câștigat la prima lor participare în finală, cu excepția lui Arsenal, care a pierdut cu 2-0 în fața celor de la Milan în 1995;

11 dintre ultimele 12 trofee ale Supercupei UEFA au revenit câștigătoarelor Ligii Campionilor UEFA din sezonul precedent, cu excepția victoriei lui Atlético Madrid cu 4-2 împotriva rivalilor de la Real Madrid în 2018;