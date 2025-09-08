PSD va propune o nouă reglementare în ceea ce privește deductibilitatea TVA / Grindeanu critică cumpărarea de haine și hrană de câini pe firme

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că partidul pe care îl conduce va depune un proiect care să reglementeze procedurile de deductibilitate de TVA, acuzând achiziții de haine și hrană pentru câini pe firme, pentru deducerea taxei pe valoarea adăugată.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“O să fie și o reglementarea în ceea ce privește deductibilitatea TVA. În România sunt foarte multe facilități prin care poți reduce TVA. Dacă am face un exercițiu și am lua timp de o lună bonurile, de exemplu, de la mall Băneasa, o să vedeți la unul din mările magazine de haine, că undeva la 40% din ce se cumpără, haine, sunt cumpărate pe firmă, ceea ce nu e în regulă”, a spus el, într-o discuție cu ziariștii.

Grindeanu a citat ca exemplu și achizițiile de hrană pentru câini pe firme, “acest lucru se vede în încasările de TVA”.

“Se găsesc nonstop subterfugii și optimizări prin care acest TVA fuge” și “toate astea duc la un grad mic de colectare a TVA” în comparație cu alte țări, a continuat el.

Potrivit liderului PSD, aceste lucruri vor fi reglate printr-un proiect susținut de PSD după închiderea întregii proceduri privind asumarea răspunderii pe pachetul doi de legi.