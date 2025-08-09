PSD Iaşi critică plasarea autostrăzilor A7 şi A8 la ”coada listei” de priorităţi: Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională

Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declaraţii făcute recent în şedinţa de Guvern privind prioritizarea investiţiilor la autostrăzi şi plasarea A7 şi A8 la ”coada listei”, transmite News.ro.

Bogdan Cojocaru consideră că mesajul transmis de premierul Bolojan privind prioritizarea autostrăzilor este unul periculos şi îl acuză pe acesta că ”frânează Moldova”.

”A8 şi A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul ţării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este inadmisibil ca Iaşiul şi Moldova să fie lăsate din nou la coada listei. Nu vom sta deoparte în faţa unei astfel de discriminări regionale”, a afirmat sâmbătă şeful PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Liderul PSD Iaşi face apel la guvern să renunţe la ”experimente” administrative şi la abordări politice ”părtinitoare”.

”Moldova are nevoie de investiţii reale, de un calendar ferm şi de respect din partea Guvernului, Nu cerem favoruri, ci dreptul firesc la dezvoltare”, a mai declarat Bogdan Cojocaru.

Totodată, preşedintele PSD Iaşi critică măsurile din pachetul al doilea de măsuri fiscale anunţat de guvern. Cojocaru acuză executivul de ”haos” administrativ şi de lipsă de viziune pentru o dezvoltare echilibrată a ţării.

”În loc să sprijine comunităţile locale, Guvernul vine cu restricţii şi schimbări care paralizează activitatea administraţiilor. Pachetul al doilea nu aduce eficienţă, ci blocaj. Este o abordare de laborator, ruptă de realităţile din teren, care loveşte direct în capacitatea primăriilor de a livra proiectele de care oamenii au nevoie”, a mai afirmat liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru.