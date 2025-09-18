Proiecte de 62 miliarde de lei care vor fi eliminate din PNRR ar urma să fie transferate pe alte finanţări europene, potrivit Guvernului

Proiecte în valoare de peste 62 de miliarde de lei care nu vor mai beneficia de finanţare prin PNRR urmează să fie incluse în Programul Transport, a informat joi Guvernul, transmite Agerpres.

În PNRR vor fi menţinute proiecte în valoare de 5,4 miliarde de euro, în timp ce alte proiecte în valoare de 100 de milioane de euro vor fi exceptate de la această finanţare, se arată într-un comunicat de presă.

Decizia a fost luată în contextul în care Executivul a adoptat în şedinţa de joi mai multe memorandumuri prin care au fost stabilite proiectele ce vor beneficia în continuare de finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Memorandumul prezintă proiectele din Componenta 4 – Transport sustenabil, care sunt menţinute în PNRR, în valoare totală de 5,4 miliarde euro, conform negocierilor purtate cu Comisia Europeană. Propunerile vizează exceptarea unor proiecte, în temeiul prevederilor OUG 41/2025. Valoarea proiectelor ce fac obiectul exceptării se ridică la aproximativ 100 milioane euro”, a precizat Guvernul.

Proiectele care urmează a fi eliminate din PNRR, în valoare de 62,145 miliarde lei, vor fi incluse în Programul Transport, urmând a face obiectul negocierilor cu CE – DG REGIO.

„Aceste proiecte vor putea fi fazate odată cu începerea noului cadru financiar multianual, la 1 ianuarie 2028. Din valoarea totală de 62 miliarde lei se vor reduce valoarea TVA şi valoarea execuţiei bugetare realizate până în prezent. Astfel, necesarul de acoperit din cadrul PT se ridică la aproximativ 35 – 40 miliarde lei, sumă ce trebuie asigurată în următorii cinci ani, interval în care va fi demarat noul cadru financiar”, menţionează sursa citată.

În ce priveşte Ministerul Finanţelor, acesta va continua proiectele de investiţii aflate în responsabilitatea sa, din cadrul Componentei 8 – Reforma fiscală şi reforma pensiilor.

Impactul total al continuării celor şase contracte, cu progres fizic de peste 30%, este în valoare totală de 670,860 milioane de lei din care 554,430 milioane de lei grant PNRR şi 116,430 milioane lei TVA (21%).

Ministerul Finanţelor are rolul de coordonator de reforme/ investiţii pentru implementarea Jalonului 123 – finalizarea şi aplicarea unei metodologii de planificare bugetară verde din cadrul Componentei 6 – Energie – Reforma 3 – Bugetarea verde.

De asemenea, acest minister coordonează implementarea a cinci reforme şi opt investiţii, având alocat un buget total de 371,8 milioane de euro, care vizează reforma administraţiei fiscale şi revizuirea cadrului fiscal, îmbunătăţirea eficienţei cheltuielilor publice, consolidarea capacităţii instituţionale de prognozare a cheltuielilor cu pensiile, înfiinţarea Băncii Naţionale de Dezvoltare.

Guvernul a adoptat, joi, 11 memorandumuri prin care au fost stabilite proiectele ce vor beneficia în continuare de finanţare PNRR.

Săptămâna viitoare va fi încheiată o analiză similară şi la nivelul Ministerului Dezvoltării şi Ministerului Mediului.

Practic, au fost selectate acele proiecte cu finanţare PNRR care au toate şansele să fie finalizate până în august anul viitor.

Joi au fost aprobate memorandumuri pentru: Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Transporturilor, Ministerul Culturii.

Deciziile au fost luate în baza OUG 41/2025, care instituie măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din PNRR.