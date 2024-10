Proiect de regenerare urbană a Pieței Revoluției în „Grădina Revoluției”: un ONG consultă comunități ce reprezintă sute de mii de oameni / Spațiul de la Memorialul Renașterii este o imensă placă de beton, neîngrijită, cu o parcare subutilizată

Un proiect de regenerare urbană a Pieței Revoluției din București, numit „Grădina Revoluției”, a fost lansat de societatea civilă la începutul acestui an. Inițiativa urmărește ca zona din jurul Memorialului Renașterii, în prezent o placă de beton, folosită și ca parcare, să se transforme într-un spațiu verde și accesibil, destinat comunității.

Proiectul „Grădina Revoluției”, ce aparține ONG-ului „Străzi pentru oameni”, vizează reamenajarea zonei semicirculare din jurul Obeliscului din Piața Revoluției într-un loc dedicat oamenilor, fără trafic auto, care să ofere o alternativă pentru socializare și relaxare.

Ideea s-a născut în cadrul unui incubator la care au participat ONG-uri, grupuri de locatari și alte organizații interesate de îmbunătățirea vieții comunitare. Începând din martie 2024, echipa lucrează la finalizarea conceptului, având în vedere complexitatea sa, care depășește alte proiecte de reamenajare locală din București.

Proiectul este unul colaborativ, implicând numeroși stakeholderi: rezidenți, revoluționari, seniori, copii, dar și comunitatea de skateri. În cadrul mai multor workshopuri și grupuri de discuție, aceștia au avut ocazia să-și exprime dorințele legate de viitorul Pieței Revoluției.

Până acum, ONG-ul a organizat zece întâlniri cu diverse grupuri și va continua procesul de consultare publică până la finalul acestui an.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este să ofere un prototip de reamenajare urbană pentru zona din jurul Memorialului, în colaborare cu Primăria Capitalei (PMB). Echipa este deja în discuții cu autoritățile locale pentru a înțelege detaliile tehnice ale zonei și pentru a integra prototipul în planurile mai mari ale administrației – în special în faza de elaborare a PUG-ului.

De asemenea, se propune organizarea unui concurs internațional de urbanism pentru a implementa soluții pe termen lung.

Proiectul „Grădina Revoluției” își propune nu doar să revitalizeze un spațiu istoric important, ci și să creeze un exemplu de bune practici în colaborarea dintre societatea civilă și administrația publică, spun Corina Kaiser și Tudor Chira, doi dintre membrii echipei „Străzi pentru oameni” ce au stat de vorbă cu G4Media. Pe termen scurt, inițiatorii doresc să aducă îmbunătățiri rapide: curățarea zonei, instalarea de coșuri de gunoi și a unei cișmele de apă, crearea unor spații temporare pentru activități recreative, inclusiv pentru skateri.

Piața Revoluției arată dezolant în prezent. Este plină de mașini, cu obiecte de mobilier vandalizate sau abandonate, spații verzi neîngrijite, gunoaie, conform imaginilor de mai jos:

De ce Piața Revoluției este preferat locul de către skateri

Unul dintre grupurile consultate, comunitatea de skateri le-a spus inițiatorilor că Piața Revoluției este unul dintre locurile lor favorite pentru că skate-ul lor alunecă bine pe marmura cu care este placat monumentul. „Nu-și doresc să vadă vandalizat monumentul sau să-l distrugă, și atunci tot ce și-ar dori ei este să aibă ceva din același material, ceva similar care poate fi pus de pe o zi pe alta. Acesta poate fi pus la câțiva metri mai încolo, pe asfalt, pentru a avea același tip de material, doar că ar fi într-un spațiu sigur, unde nu pângăresc memoria revoluționilor”, a afirmat Tudor Chira, de la „Străzi pentru oameni”.

Skaterii sunt „foarte pragmatici” și vor să utilizeze spațiul limitat între orele 18.00-21.00, a completat Corina Kaiser. „La discuții ne-au spus că eu nu vor ca spațiul acesta să fie un skatepark, ci vor să fie pentru toată lumea. Au spus: noi vrem doar niște elemente de skate și suntem foarte happy să folosim spațiul între 6 și 9 seara pentru că vrem să fie pentru toată lumea spațiul acesta. Nouă ne-au dat de gândit, oare câți oameni știu asta și ascultă asta”, a afirmat Corina Kaiser.

Transformarea cu câteva elemente în plus a spațiului este o decizie extrem de simplă, „trebuie doar ca cineva să se strângă la o masă și cu un buget minim să-l facă”, au adăugat reprezentații ONG-ului. Chiar și skaterii ar putea să participe cu idei cu asociațiile și companiile pe care le au.

„Sunt mulți oameni care sunt contra-skateri și nu le plac pe skaterii, dar dacă îți iei timp și vorbești cu ei îți dai seama cât de important este pentru ei un loc central pentru tineri, unde să se întâlnească și să socializeze. Skaterii, la rândul lor, s-au organizat foarte bine în organizații și asociații, au grijă de spațiul respectiv, și aduc tineri și copii care își doresc sa practice sportul. Copiii care participă la skating aici sunt în siguranta, în aer liber și supravegheati de skaterii mai avansați în varsta”, a mai spus Corina Kaiser.

Ce vor seniorii și revoluționarii

În celălalt spectru al vârstei au fost revoluționarii și seniorii, iar echipa de la „Străzi pentru oameni” a vrut să afle dacă sunt legați emoțional de Piața Revoluției și cum și-ar dori ca spațiul să arate la final.

„Noi am intrat cu preconcepții la discuții. Dar am vrut pur și simplu să ascultăm și am realizat cât de multe nu știam noi despre locul respectiv. Și la final, când îi întrebi cum vor să arate, vrem verde, vrem să dispară parcarea, vrem umbră, vrem cișmele, vrem curățenie, vrem ca oamenii să umple spațiul acesta – și vrem ca istoria zonei sa fie mai bine explicată.”, a precizat Corina Kaiser.

Ghizii turistici vor loc de parcare pentru autocare

În Piața Revoluției există o parcare cu 17 locuri pentru mașini, dar nu una pentru autocare. Într-o discuție cu un ghid turistic, echipei de la „Străzi pentru oameni” li s-a spus cât de importantă este de fapt, o parcare de autocar.

„Vor să vină să aducă turiștii foarte aproape de locul în care ei de obicei prezentări despre revoluție, sunt oameni în vâstă, cu mobilitate redusă, iar pentru ei contează 100-200 m si atunci este bine să gandească primăria niște locuri de parcare. Timișoara le-au refăcut pentru autocare pentru că turismul aduce mulți bani orașului și este important.”, a menționat Tudor Chira.

Un loc de parcare pentru autocare produce mai mulți bani decât toate cele 17 locuri la un loc, a spus el.

„Am vrut să propunem un trade aici, scoatem aceste locuri de parcare, redăm spațiul oamenilor, dar aproape poți face parcaj pentru autocare din care îți iei cel puțin la fel de mulți bani ca și din cele pe care le-ai desființat. Suntem conștienți și de dimensiunea economică a problemei și nu vrem să propunem desființarea parcării și atât fără nicio soluție pentru primărie.”, a mai spus Tudor Chira.

Metodologia „The Place Game” pentru consultarea grupurilor țintă

Pentru a face un redesign al Pieței Revoluției, echipa „Străzi pentru oameni” folosește metodologia The Place Game, o consultare interactivă. Turul are două părți, în prima parte se evaluează pe o grilă cum li se pare acel spațiu din punct de vedere estetic, al aglomerării, al curățeniei, al prezenței oamenilor șamd, iar în partea a doua sunt întrebări la care oamenii trebuie să răspundă: de ce le place sau nu le place locul respectiv, și încearcă să dea cât mai multe motive pentru care le place să fie acolo, ce intervenții ar putea avea pe termen scurt, mediu, lung, investiții mari/mici.

Apoi provocarea este să caute o persoană în tranzit să discute cu ea despre spațiul respectiv și să noteze tot feedback-ul. La final este o sugestie de parteneriate, pe cine și-ar dori să vadă aici, în spațiile acelea, ce asociații, ce companii, ce evenimente astfel încât spațiul să prindă viață.

Acțiunea durează o oră, fiecare își scrie individual observațiile, iar la final toată lumea își prezintă ideile și au oportunitatea să asculte ce-și doresc ceilalți și să discute.

ONG-ul își dorește ca prin aceste focus grupuri să aibă o reprezentativitate de cel puțin jumătate din populația Bucureștiului, de 1 milion de oameni, prin intermediul stakeholderilor: copii, adolescenti, părinți, seniori, revoluționari, ghizi istorici, profesori, studenți, angajații din zonă etc. Acțiunea va continua și în online.

Concret, organizația „Străzi pentru oameni” își dorește ca până la sfârșitul anului, să încheie consultarea prin focus grupuri și să elaboreze un raport final cu analiza datelor complexe pe care le-a cules din consultările publice. Acest raport va fi predat echipelor PMB care lucrează la elaborarea PUG-ului pentru ca feedback-ul Bucurestenilor sa fie luat în considerare cat mai devreme în elaborarea PUG-ului.

În paralel, echipa “Străzi pentru oameni” lucrează la elaborarea unui concept de eveniment cu suspendarea temporară a parcarii pentru un weekend și redarea temporara a spațiului comunităților care-și doresc să îl vadă plin de viață.

Intre timp, pe termen foarte scurt, “Străzi pentru oameni” a lansat apeluri și sesizări către autoritățile locale pentru curățenie generală, instalate coșuri noi șamd.

Iar în timp ce PUG-ul este în așteptare, echipa îți dorește să organizeze un apel de idei către studenții facultății Ion Mincu – pentru a da studenților ocazia de a lucra practic cu feedback din comunităților locale.

„Ce ne dorim noi este irelevant, trebuie să fim foarte pragmatici în ce se poate, pentru că nu vrem să ajungem în situația în care se organizează un concurs și rămânem cu niște poze și proiecte foarte frumoase, dar doar pe un website și din motivul acesta suntem foarte atenți să comunicăm deadline-uri, sunt enorm de mulți oameni care trebuie aduși la masă.”, a mai spus Tudor Chira.

Date despre Memorialul Renașterii din Piața Revoluției

Ansamblul este format din patru elemente principale:

Piramida Izbânzii – este principalul element al memorialului, reprezentând un obelisc din marmură albă de 25 de metri înălțime, în vârful căruia se află o “coroană”, menită să simbolizeze jertfa celor căzuți în 1989 și, eventual, “străpungerea” regimului dictatorial de către forțele victorioase ale democrației. La baza monumentului găsim un grup statuar, menit să reprezinte unitatea poporului român în formă de “horă” – în lupta împotriva tiraniei. Verticalitatea monumentului, precum și grupul statuar amintesc o estetică a monumentelor eroice de secol XIX început de secol XX, o estetică anacronică în raport cu alte memoriale dedicate unor evenimente violente și (sau) controversate construite la finalul secolului XX și începutul secolului XXI (de exemplu, Memorialul Veteranilor din Războiul din Vietnam de la Washington DC).

Monumentul realizat de sculptorul Ghinduș și ridicat în memoria victimelor Revoluției române din 1989 și care a costat la vremea lui 65 mld lei vechi a fost ridiculizat de-a lungul timpului pentru forma sa. Alte renovări ale monumentului au avut loc acum 3 ani și au costat 300.000 RON.

Zidul Amintirii – prezintă numele celor 1056 de victime decedate ale Revoluției Române, cu titlul Eroi Martiri ai Revoluției din 1989. Zidul este inspirat din estetica memorialelor contemporane, inaugurată în anii 1980 de către Maya Lin în Memorialul Veteranilor din Războiul din Vietnam de la Washington DC. Numele includ atât victime civile, cât și victime din cadrul armatei și securității, fără nicio explicație despre natura evenimentelor. Dar, dacă în cazul memorialului Mayei Lin intenția autoarei a fost tocmai aceea de a lăsa o ambiguitate în ceea ce privește legitimitatea războiului din Vietnam (fără glorificarea lui printr-un element vertical), în cazul monumentului românesc, alăturarea dintre Zid și Obelisc indică o imagine glorificatoare a evenimentelor din decembrie.

Calea Biruinței – este o alee pavată cu bușteni de stejari care conduce către obelisc, simbolizând drumul către democrație. Din păcate, în repetate rânduri buștenii s-au degradat sau au fost devastați.