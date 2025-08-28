Procuratura elveţiană a confirmat încheierea definitivă a procedurii judiciare împotriva lui Platini şi Blatter

Achitaţi în primă instanţă în 2022, apoi achitaţi din nou în martie 2025, Michel Platini şi Sepp Blatter au fost achitaţi definitiv, în lipsa unui recurs din partea parchetului. „Ministerul Public al Confederaţiei (MPC) renunţă la recurs”, acceptând astfel „hotărârea pronunţată în primă şi a doua instanţă”, a indicat joi parchetul elveţian într-un comunicat, transmite News.ro.

Acceptând înfrângerea, după ce a cerut de două ori pedepse cu suspendare pentru acuzaţi fără a convinge judecătorii, MPC pune capăt unui proces de zece ani cu implicaţii politice majore. „Ştiu că a fost o manevră pentru a mă împiedica să devin preşedinte al FIFA”, a declarat Michel Platini după decizia de apel, considerându-se totuşi „prea bătrân” pentru a candida la noi responsabilităţi.

Cei doi foşti lideri erau acuzaţi că „au obţinut ilegal, în detrimentul FIFA, o plată de 2 milioane de franci elveţieni” (1,8 milioane de euro) „în favoarea lui Michel Platini”, potrivit parchetului.

Apărarea şi acuzarea au fost de acord asupra unui punct: triplul câştigător al Balonului de Aur l-a consiliat pe Sepp Blatter între 1998 şi 2002, în timpul primului mandat al acestuia la conducerea FIFA, iar cei doi au semnat în 1999 un contract prin care se convenea o remuneraţie anuală de 300.000 de franci elveţieni, plătită integral de FIFA.

Dar în ianuarie 2011, fostul mijlocaş – devenit între timp preşedinte al UEFA (2007-2015) – „a invocat o creanţă de 2 milioane de franci elveţieni”, calificată drept „factură falsă” de către acuzare. Cei doi bărbaţi susţineau, la rândul lor, că au convenit de la început asupra unui salariu anual de un milion de franci elveţieni, printr-un „Gentleman’s Agreement”, acord verbal şi fără martori, fără ca finanţele FIFA să permită plata imediată către Platini.

Izbucnirea scandalului la mijlocul anului 2015, imediat după demisia lui Sepp Blatter, i-a blocat lui Michel Platini drumul către preşedinţia FIFA, deschizând calea italianului-elveţian Gianni Infantino, pe atunci mâna dreaptă a francezului la UEFA.