Prinţesa Leonor a Spaniei începe ultimul an de pregătire militară

Prinţesa Leonor a Spaniei începe ultimul an de pregătire militară

Prinţesa Leonor, moştenitoarea tronului Spaniei, a început luni ultima etapă a pregătirii sale militare, odată cu intrarea la Academia Generală a Forţelor Aeriene, după ce în ultimii doi ani a urmat cursurile în cadrul pregătirii militare pentru forţele terestre şi navale, transmite agenţia EFE, transmite Agerpres.

Leonor de Borbón (2005), care s-a deplasat la Academia Generală a Forţelor Aeriene din San Javier (Murcia, sud-est) însoţită de ministrul Apărării, Margarita Robles, se va pregăti alături de 74 de colegi – 60 de bărbaţi şi 14 femei – în cadrul formării sale din domeniul aeronautic pentru a putea pilota unul dintre avioanele şcolii.

După ce a salutat comandanţii şi conducerea Academiei şi a semnat în cartea de onoare, prinţesa a îmbrăcat salopeta de zbor pentru a urca în avionul Pilatus PC-21, în care se va antrena alături de colegi.

„Sunt dornică să învăţ, dar treptat”, a declarat jurnaliştilor moştenitoarea spaniolă înainte de a intra în aeronavă.

Fiica cea mare a regelui Felipe al VI-lea va urma o programă deja stabilită, care va începe cu o lună de cursuri teoretice şi aproximativ 50 de ore de antrenamente într-un simulator, înainte de a putea urca în Pilatus PC-21, noile aeronave ale academiei.

Prinţesa va urma un plan de instruire aeronautică, identic cu cel al celorlalţi cursanţi, în simulatoare ce oferă o experienţă de zbor foarte asemănătoare cu cea reală şi într-o cabină identică cu cea a avionului.

În ultimii doi ani, prinţesa Leonor a urmat cursurile Academiei Militare din Zaragoza (nord) şi Şcolii Navale din Marin (Pontevedra, nord-vest).

Leonor, prinţesă de Asturia îşi va finaliza pregătirea militară în iulie 2026 – la fel ca tatăl ei, regele Felipe, în urmă cu 38 de ani, pe atunci prinţul Felipe – înainte de a-şi începe pregătirea academică.

