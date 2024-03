Primele două avioane Sukhoi Su-27 rusești distruse în războiul din Ucraina / Unul, victimă a unei baterii anti-aeriene din Crimeea / Aeronava, depășită din punct de vedere tehnologic, a fost norocoasă în acest conflict

Două avioane Sukhoi Su-27 rusești au fost distruse zilele trecute, fiind primele de acest tip pierdute de Moscova în războiul ruso-ucrainean. Una dintre aeronave a fost doborâtă de o baterie anti-aeriană din Crimeea, transmite publicația Forbes.

Avioanele implicate în conflict, versiuni Su-27P (modelul standard, fără capacități de atac la sol) și Su-27SM (versiune modernizată, apărută după 2004), sunt operate de Regimentul 38 de Aviație de vânătoare, care are baza la Belbek, în apropiere de Sevastopol. Aeronavele lor sunt cele care au provocat prăbușirea unei drone americane MQ-9 Reaper în Marea Neagră în martie 2023.

Deși este foarte agil și periculos în confruntările de aproape, avionului îi lipsește tehnologia avansată pentru a se impune în luptele date în afara razei vizuale cu modele moderne, precum F-35 sau Eurofighter.

Sukhoi Su-27, avion de vânătoare-interceptare și de superioritate aeriană, este încă folosit de ambele părți implicate în conflict. În Crimeea, Regimentul 38 avea aproximativ 24 de unități. În primele 25 de luni de război la scară largă nu a pierdut nici măcar unul, deși baza se află la doar 240 de km de linia frontului. Rusia a pierdut, însă, modele mult mai avansate, precum Su-35 sau Su-34. Experții cred că avioanele Su-27 au reușit să supraviețuiască în primii doi ani de război deoarece nu au fost folosite aproape de linia frontului.

Situația s-a schimbat în acestă săptămână, după un atac masiv cu 40 de rachete Storm Shadow și Neptune inițiat de ucraineni. La baza Belbek a fost distrus un Su-27 și avariate alte două unități, potrivit Centrului Ucrainean pentru Strategii de Apărare.

Apoi, un alt avion Su-27 a fost doborât accidental de o baterie anti-aeriană, derutată probabil de valul masiv de rachete de croazieră venit dinspre Ucraina. Un clip video cu aeronava care se prăbușește a circulat pe rețelele de socializare online. Aparent, pilotul a reușit să se catapulteze.

Russian military aircraft, presumably Su-27/Su-35, falling in to the Black Sea near the cost of Sevastopol. As claimed by Russians, as a result of a friendly fire accident. https://t.co/IYUyo7Kxpv pic.twitter.com/9T4rD8cqex

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 28, 2024