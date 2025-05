Primarul comunei din Sibiu în care Simion a luat cel mai mare procentaj, aproape 72%: „Majoritatea are salariul minim pe economie și nivel de educație scăzut. Nu cred că se mai schimbă procentul”

Cel mai mare procentaj obținut de George Simion, candidatul AUR la președinția României, într-o localitate a județului Sibiu este la Iacobeni, comuna aflată la 13 km de orașul Agnita. Primarul Ioan Maca (PSD) pune acest rezultat pe seama educației și veniturilor majorității oamenilor din comună, anunță Turnul Sfatului.

Din cei aproape 2.500 de alegători înscriși pe listele permanente și care au apărut mai apoi pe cele suplimentare în comuna Iacobeni, în primul tur al alegerilor prezidențiale reluate duminica trecută 936, 652 (adică 71,89%) au votat George Simion. A fost urmat de Crin Antonescu – 130 de voturi (14,33% și de Victor Ponta – 61 de voturi (6,73%), Nicușor Dan fiind votat de 42 de locuitori ai comunei, ceea ce reprezintă un procentaj de 4,63% din voturile valabil exprimate.

„Și eu am rămas surprins. Mă așteptam ca în comuna noastră să aibă succes candidații pro-europeni. Dar, cum să zic, populația comunei Iacobeni are un nivel de educație mai scăzut și propaganda făcută de suveraniști a prins foarte bine. Este vorba de mesaje populiste – cum ar fi că ne ieftinesc motorina, de exemplu – pe care oamenii le cred. Astfel de mesaje prind pentru că majoritatea populației din comuna noastră are salariul minim pe economie, iar pensionarii au pensii de pe urma muncii în agricultură, deci mici. Plus tineretul: nu înțeleg de ce au votat așa din moment ce au fost în străinătate, în Europa, au văzut. Chiar am discutat cu un tânăr de ce a ales Simion: «pentru că va face dreptate», mi-a răspuns. Eu nu i-am influențat, fiecare a votat cum a crezut de cuviință. Și să știți că au votat așa în cunoștință de cauză”, declară primarul Ioan Maca.